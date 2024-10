E’ stato nominato oggi dal Sindaco Federico Chiodi e sarà in servizio da domani, mercoledì 16 ottobre, il Capo di Gabinetto del Sindaco del Comune di Tortona.

Per ricoprire l’incarico il primo cittadino ha scelto Mario Galvani che aveva già fatto parte della precedente Amministrazione con l’incarico di Assessore ai Lavori Pubblici: in questa nuova veste Galvani si occuperà di supportare l’attività del Sindaco nella propria funzione di direzione politica, coordinando e promuovendo il necessario raccordo con la Giunta, il Consiglio comunale, affiancandolo nelle relazioni interne ed esterne.

“L’esperienza dei precedenti cinque anni a capo dell’Amministrazione comunale è stata utile anche per comprendere come migliorare il lavoro del Sindaco, della Giunta e in generale degli uffici – ha dichiarato il Sindaco Chiodi – la volontà è di organizzare diversamente questo lavoro ripristinando una figura, già presente nelle passate Amministrazioni comunali, che possa rappresentare sia un supporto al Sindaco nei suoi diversi impegni, sia costituire un ulteriore elemento di raccordo con i dirigenti e i funzionari del Comune. E’ stato quindi naturale scegliere una persona come Mario Galvani che ha già lavorato con noi proficuamente nella passata Amministrazione e che ha le conoscenze e le competenze per interpretare al meglio questo nuovo ruolo”.

“Ringrazio il Sindaco Chiodi per la fiducia – ha proseguito il neo Capo di Gabinetto, Mario Galvani – ritorno con orgoglio a impegnarmi a favore della Città con un nuovo incarico nel quale posso dare un contributo importante. L’obiettivo è duplice: diventare più efficienti nel dare risposte tempestive all’interno e al di fuori dell’ente, e lavorare intensamente sulla progettualità che l’Amministrazione comunale intende perseguire in diversi ambiti come quello relativo alla sicurezza o alla riorganizzazione della macchina comunale o ancora il reperimento di fondi da bandi europei, statali e regionali”.