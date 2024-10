In un articolo a parte trattiamo succintamente la cronaca del Consiglio comunale che si è svolto ieri sera a Tortona, qui però pubblichiamo integralmente l’importante intervento che il Sindaco Federico Chiodi ha rivolto al tuta l’assise e quindi anche a tutti i cittadini illustrando le linee di mandato, cioé quello che la sua Amministrazione intenderà fare nei prossimi cinque anni per migliorare Tortona. Vi suggeriamo di leggerlo, ma anticipiamo che tre sono gli aspetti più importanti: lavoro e assunzioni, sicurezza e migliorie alla Polizia Municipale e sviluppo del Turismo.

Ecco di seguito l’intervento del Sindaco.

Buonasera a tutti,

questa sera siamo chiamati ad approvare due documenti fondamentali per definire l’attività dell’Amministrazione nei prossimi anni: le linee di mandato che faranno da guida per le azioni da intraprendere fino al 2029 e il DUP il Documento Unico di Programmazione 2025-27 cioè la traduzione di quelle stesse linee di mandato in azioni e obiettivi che caratterizzeranno i primi tre anni di questa Amministrazione.

Ritengo importante fare una premessa generale prima di scendere più nel dettaglio nel parlare nello specifico delle deleghe che ho mantenuto e lasciare poi la parola agli altri assessori per parlare invece delle deleghe a loro affidate.

Questa Amministrazione ha una caratteristica unica nella storia recente della nostra Città: quella di andare in piena continuità con la precedente, condividendone non soltanto il Sindaco, ma anche la maggioranza politica e gli obiettivi principali.

E’ un’occasione per portare a compimento tutti quei progetti che sono stati avviati, di realizzare una visione che condividevamo già nel 2019, di una Tortona che fosse più attrattiva, con nuove e maggiori opportunità di lavoro, di sviluppo, di crescita, con servizi più efficienti e adeguati alle richieste dei cittadini; in generale una città più “vivibile” che fosse migliore di quella che avevamo cinque anni fa, quando è iniziato questo percorso .

Ma come ho spesso ripetuto anche durante la campagna elettorale e più recentemente nel primo Consiglio Comunale di giugno, vogliamo affiancare alla continuità nei progetti anche una maggiore attenzione alle “piccole cose” alla quotidianità che vivono le persone, cercando di garantire risposte più rapide alle richieste che vengono dalla cittadinanza. Per farlo ci siamo dati come obiettivo generale quello di migliorare il funzionamento della macchina comunale, nei limiti delle possibilità che le normative nazionali ci danno, di riorganizzare il funzionamento di alcuni uffici e servizi, di aumentare per quanto ci sarà possibile l’organico dell’Ente, da molto tempo in sofferenza.

Il che ci porta a parlare della prima delega tenuta in capo al Sindaco che è quella relativa al Personale.

Come ricorderanno i Consiglieri che già erano in quest’aula nella passata Consiliatura il piano di fabbisogno del personale non è più parte del DUP ma viene approvato dalla Giunta nell’ambito del PIAO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, tuttavia nel DUP sono ricompresi gli aspetti finanziari che ci consentono di fare un riepilogo dell’attuale piano delle assunzioni, al netto di eventuali nuove norme che potrebbero, ma in questa fase speriamo di no, arrivare dal Governo.

Al momento per il 2025 sono previste 3 assunzioni di altrettanti Istruttori (ex categoria C, per intenderci) e 1 Funzionario (ex cat. D); per il 2026 un altro Istruttore e per il 2027 un Istruttore e un Funzionario. Questo piano ovviamente tiene conto delle disponibilità attuali sulla base anche delle cessazioni che sono già state effettuate o comunicate. Sappiamo che il prossimo anno vi sarà il pensionamento di un Dirigente, di cui dovremo ovviamente tenere conto, ma non abbiamo ancora potuto inserirlo perché al momento della compilazione di questi documenti non era ancora pervenuta formale richiesta di pensionamento.

Fra gli obiettivi generali contenuti nelle linee di mandato restano alcuni obiettivi che ci eravamo già dati nella passata Amministrazione e che dovranno fare i conti con le disponibilità di bilancio e le normative che interverranno eventualmente dal Governo centrale ma che ritengo utile ricordare:

– studiare una razionalizzazione della pianta organica del Comune, con una corretta ed equa distribuzione delle risorse umane, in base alle reali necessità dell’Ente;

– attuare, sempre nei limiti delle normative vigenti, un puntuale turn over dei dipendenti cessati, tramite l’utilizzo della mobilità o altre modalità di accesso al pubblico impiego,

– sostenere la formazione continuativa del personale.

Quello dell’organico è anche una criticità che riguarda la nostra Polizia Locale e ci porta al tema della Sicurezza e appunto della Polizia.

In questi anni sono stati fatti e sono ancora in corso investimenti importanti in questo ambito sia per aumentare l’organico (e negli ultimi cinque anni sono state assunte cinque nuovi operatori) sia sui mezzi rinnovando parte del parco macchine e sulla tecnologia a disposizione (penso ad esempio alle bodycam in dotazione al personale), sia per la riqualificazione della sede di via Anselmi, attualmente in corso. Intendiamo proseguire anche nei prossimi anni attrezzando il corpo di Polizia Municipale di strumenti tecnologici per limitare la velocità elevata con particolare attenzione alle strade collinari meta di camminatori e ciclisti.

Poi, portare a termine il progetto di riqualificazione dell’impianto di videosorveglianza già avviato, implementato con il monitoraggio degli ingressi viari della Città.

Vogliamo anche potenziare l’attività ed il Corpo con l’introduzione, in staff al Comandante, di un esperto in sicurezza urbana in grado di supportare tecnicamente le scelte del responsabile del servizio per la riorganizzazione dei servizi in città e nelle frazioni, volti a migliorare il grado di sicurezza percepito dalla popolazione attuando, nel caso, le adeguate azioni di contrasto.

Continueremo a garantire la collaborazione con le Forze dell’Ordine e RFI Security al fine di incrementare i servizi di controllo della città, anche attraverso personale a piedi. L’obiettivo è di operare con la Questura, attraverso un confronto costruttivo, per ripristinare il presidio di sicurezza nell’area della stazione ferroviaria.

Vorrei infine fare un accenno ad alcuni temi trasversali, cioè che prevedono una stretta collaborazione non soltanto a livello politico della Giunta ma anche da parte degli uffici: per riassumere, l’obiettivo è la promozione del nostro territorio, tema che approfondirà l’Assessore Morreale, ma che ci vede tutti coinvolti su una serie di progetti.

Penso ad esempio all’ambizioso “Vieni a vivere a Tortona” iniziativa già discussa e promossa dalla scorsa Consiliatura che ha l’obiettivo di attrarre l’interesse di quanti, soprattutto nelle grandi città a noi vicine, intendono trasferirsi lontano dalla metropoli e potrebbero scegliere proprio Tortona. Allo stesso modo, proseguire nell’attirare l’interesse di aziende che vogliano insediarsi da noi. Sotto questo aspetto vogliamo puntare su nuovi posti di lavoro, anche di livello qualitativo differente, ampliando il più possibile le opportunità professionali che il territorio ha da offrire.

Federico Chiodi