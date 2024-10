“Tra arte e storia: i benefattori dell’Ospedale e il loro legato”. È questo il tema delle visite guidate organizzate in occasione della terza Giornata Nazionale degli Ospedali Storici Italiani che si celebra domenica13 ottobre.

In particolare saranno due gli appuntamenti per scoprire il patrimonio storico e artistico legato alla beneficenza alessandrina. Alle ore 10 e alle ore 11 trovandosi nell’atrio dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria (Via Venezia, 16) sarà possibile ammirare la quadreria dei benefattori: un percorso tra i ritratti e i busti dei personaggi che hanno lasciato un’impronta duratura nella storia della struttura. Tra questi spiccano figure come Papa Pio V, al secolo Antonio Michele Ghislieri, un alessandrino che, nel suo ruolo di pontefice, non dimenticò mai le sue radici e contribuì a sostenere il bene della comunità, e Giuseppe Borsalino, il celebre industriale che, con la sua visione imprenditoriale e filantropica, diede un significativo impulso alla crescita dell’Ospedale.

Grazie alla collaborazione con Italia Nostra APS – sezione di Alessandria, poi, le visite proseguono al Cimitero monumentale cittadino (V.le Teresa Michel, 33) alle ore 15 con un itinerario che condurrà i partecipanti nei luoghi di riposo di questi benefattori, dove si potrà riflettere sul lascito morale e materiale che hanno donato alla città. Qui, oltre al riconoscimento per il loro contributo materiale, si evidenzierà il legame più profondo di valori e solidarietà che ha segnato la storia dell’Ospedale e della comunità alessandrina.

L’iniziativa, coordinata per l’Azienda da Paola Cosola della Biblioteca Biomedica DAIRI e per Italia Nostra dalla VicePresidente Francesca Petralia e dal gruppo di lavoro referente del progetto per la valorizzazione del Cimitero Monumentale, si inserisce all’interno del programma nazionale di celebrazioni di ACOSI, ovvero l’Associazione Culturale degli Ospedali Storici Italiani di cui l’Ospedale di Alessandria fa parte. L’Associazione mira infatti a proteggere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale degli antichi ospedali italiani, proponendosi di far conoscere questo importante giacimento culturale attraverso progetti di tutela, conservazione e promozione come quelli del 13 ottobre.

Per maggiori informazioni sulle visite è possibile contattare il numero 0131-206469.