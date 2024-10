Studenti di Flauto traverso del Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria

docente coordinatore: Stefano Parrino

Gruppo strumentale formato dagli allievi ed ex allievi delle classi di Flauto del Conservatorio Vivaldi di Alessandria e con la partecipazione di studenti di altri istituti musicali tra i quali il Liceo Musicale “Umberto Eco” di Alessandria.

La formazione include Ottavino, Flauto in Do, Flauto in Sol, Flauto Basso e Flauto Contrabbasso.

Nato da un progetto didattico nel 2020, si è trasformato in breve tempo in un progetto artistico di scoperta sia di repertori originali, sia di repertori trascritti.

Il gruppo ha all’attivo una intensa attività artistica, ha partecipato ai Festival: “Sut la Cupola”, LeAltreNote, Vivaldi Flute Week, Giornate del FAI 2022, Note Alessandrine 2023. Nell’ottobre 2021 durante la prima edizione della “Vivaldi Flute Week” l’ensemble ha accompagnato ed è stato diretto da Peter-Lukas Graf

Ottavino: Marina Onidi

Flauti: Giulia Nigra, Michela Bongiorno, Lucia Caballero, Sara Caprioglio, Ilaria Chiodini, Clara Del Bene, Riccardo Dell’Anno, Sofia Di Stefano, Irene Lucarini, Raffaele Minervino, Paola Montaldi, Sergio Pallottelli, Angela Santamaria, Giorgio Tudisco Roberta Vassallo.

Flauto in sol: Jacopo Cavalotti

Flauto basso: Marta Berillo

Flauto contrabbasso: Stefano Parrino

Programma

Consapevolezze…

Un programma che induce i musicisti e il pubblico a riflettere, di volta in volta, sull’importanza di rapportarsi consapevolmente al passato, ove affondano le nostre radici culturali e, proprio attraverso la lente della cultura, alla natura che ospita le nostre vite e si riflette nella nostra arte.

Il programma completo è il seguente:

Keith Amos (1939)

Animal Friends

Gerbils II. Goldfish III. Tortoises IV. Cats

Edvard Grieg (1843 – 1907)

Holberg Suite

I. Praelude; II. Sarabande; III.Gavotte; IV. Air; V. Rigaudon

Peter Warlock (1894 -1930)

Capriol Suite

I. Basse dance; II. Pieds en l’air; III. Mattachins

Astor Piazzolla (1921 -1992)

Suite

I.Yo soy maria*; II. Oblivion; III. Libertango (* arr. Jacopo Cavalotti)