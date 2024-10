Buongiorno, sono un proprietario di una piccola terra vicino a San Ruffino, frazione di Sarezzano.

Vi scrivo perché volevo farvi sapere di un problema che mi sta accadendo. Da circa tre settimane succede che di notte si sentono rumori strani intorno a casa mia dentro la proprietà. All’inizio non mi sono preoccupato però poi questa cosa continuava a succedere e anche i polli che ho hanno iniziato a spaventarsi e li sento di notte. Io pensavo che erano le faine magari durante il calore, che vengono a volte, però di solito a ottobre non sono in calore. Una sera ho sentito che proprio i rumori venivano da molto vicini sono uscito a guardare però non ho visto niente. Quella stessa notte è successo due volte e pure i polli urlavano.

Il suono che veniva sembrava pure quasi una specie di urlo e avevo pensato che fossero dei ragazzi che vengono a fare scherzi, però dato che di solito piove sempre mi è sembrato strano. Adesso pochi giorni fa ho trovato una impronta che non capisco di che animale è, è una cosa strana e dato che mi sono preoccupato perché io vivo da solo ho chiamato la forestale, ma non hanno ancora mandato nessuno, quindi ho pensato di scrivere al suo giornale pensando che qualcuno possa fare qualcosa o che lei possa farlo sapere a qualcuno che possa aiutarmi.

Se può pubblicare questa cosa magari anche altra gente ha questo stesso problema e non sa come risolverlo. Sarebbe utile capire qualcosa in più e sapere comunque che non succede solo a me.

Grazie e cordiali saluti

Lettera Firmata

NDR La Lettera ha un mittente con nome e cognome ma per la legge sulla privacy non lo pubblichiamo.