Dal 13 al 19 ottobre, accompagnati dai nostri docenti, abbiamo vissuto una settimana intensa di full immersion nella lingua e nella cultura irlandese, tra scuola, ospitalità in famiglia e visite culturali.

Diverse mattinate sono state impegnate nelle visita alla città di Dublino e nei percorsi museali proposti da:“ National Gallery of Ireland”, “Epic The Irish Emigration Museum”, istituzioni culturali del paese che ci hanno permesso di conoscere il passato di questa isola, terra di passaggio nei secoli: di approdo ma anche di forte emigrazione. Ogni pomeriggio della nostra permanenza in città abbiamo frequentato le lezioni alla “International House of Dublin”, dove, divisi per livelli di competenza linguistica, abbiamo studiato inglese con lezioni interattive, non come le consuete lezioni a scuola, principalmente di “speaking” basate quasi totalmente sulla conversazione e sull’uso dell’inglese nelle sue forme più pratiche.

Inoltre abbiamo soggiornato in famiglie ospitanti divisi in piccoli gruppi; un’esperienza che non può che essere arricchente e per certi versi, soggettiva: vivere in casa di qualcuno che non si è mai visto prima e della quale non si conosce la cultura, implica avere un grande rispetto e sviluppare un senso di adattamento ad uno stile di vita diverso dal nostro. Ci troviamo a conoscere un altro modo di vedere il mondo, una mentalità diversa da quella a cui siamo abituati. Anche per le famiglie non è sempre facile accogliere l’ospite italiano. Nonostante le difficoltà iniziali per entrambi, è bello mettersi in gioco ed essere curiosi. Spesso, così accolti, si entra nel vivo della vita quotidiana di un altro paese, si è costretti ad interagire a 360°, si sfatano i luoghi comuni e si creano delle amicizie e dei legami.

Essere così lontani da casa in una città nuova ed esprimersi in un’altra lingua è una grande prova di indipendenza, un’esperienza formativa che è stata molto apprezzata da tutti i partecipanti e per cui ringraziamo il DS e tutto il team di docenti, in particolare le docenti Barbara Massone e Nadia Roncoli referenti del progetto, che l’hanno resa possibile. La visita di istruzione infatti, oltre ad essere stata una bella occasione per ciascuno di noi di maturare in autonomia e senso di responsabilità, ha dato modo di conoscere Dublino, una città davvero “intrigante”, un luogo che trabocca di idee e culture diverse e nonostante ciò accompagnate da grande rispetto, un aspetto che si può notare anche solo camminando per strada, vedendo gli individui più disparati passeggiare immersi nella loro vita senza preoccuparsi affatto di ciò che pensano gli altri.

Una città immensa e che offre miliardi di possibilità, restando comunque a misura d’uomo. Una città che corre, molto evoluta e moderna, che mantiene però le classiche strutture antiche dei palazzi e di tantissimi monumenti come il “Dublin castle” che le donano un grande fascino. Una combinazione di vecchio e nuovo che si fondono cogliendo il meglio da entrambi … Un’esperienza, che insegna molto a noi giovani turisti che arriviamo da realtà più provinciali, che insegna tanto ai giovani di tutto il mondo e che noi non possiamo fare a meno di consigliare.

Bianca Ferratini,I.I.S.Marconi, 2^AS liceo delle scienze applicate