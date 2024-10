Nella tarda serata del 28 settembre scorso, nell’ambito di un ordinario servizio volto alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, personale della Squadra Mobile della Questura di Imperia, coadiuvato da personale del Settore – Polizia di Frontiera di Ventimiglia, ha sottoposto a controllo, presso il casello autostradale di Ventimiglia, un cittadino di origini rumene, a bordo di un autoveicolo in ingresso in Italia.

L’immediata e percettibile agitazione del giovane, unita al forte odore di hashish proveniente dall’abitacolo, ha subito indotto gli operatori a sospettare che egli potesse trasportare sostanze stupefacenti. Circostanza che ha trovato conferma nel corso della successiva perquisizione esperita sul veicolo, avendo l’atto di ricerca consentito di rinvenire, occultati in vani ad arte creati al di sotto dei sedili anteriori, ben 225 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso lordo complessivo di 22,5 chilogrammi.

L’uomo è stato, pertanto, tratto in arresto ed associato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, presso la Casa Circondariale di Sanremo (IM), in attesa dell’udienza di convalida.

La droga, sottoposta a sequestro, è stata, quindi, sottratta alla successiva immissione sul mercato illecito, così inferendo un significativo colpo al traffico degli stupefacenti provenienti dall’estero.