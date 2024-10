È stato presentato oggi nella sala Broletto di Palatium Vetus il video realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria in occasione della Giornata Europea delle Fondazioni, dedicata al tema: UN’ALTRA PARTITA: COMUNITA’ IN CAMPO.

L’iniziativa, giunta alla 12° edizione, è promossa da Acri – Associazione di Casse di Risparmio Spa e Fondazioni – e Assifero, con le Fondazioni associate, per valorizzare l’importanza della pratica sportiva aperta a tutti, il suo valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico.

Abbiamo partecipato, anche quest’anno, con molto interesse a questa iniziativa internazionale – afferma il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, notaio Luciano Mariano – che ci permette di evidenziare progetti finanziati per favorire l’attività sportiva di giovani e anziani, persone con disabilità, migranti, detenuti. In quest’ottica, abbiamo individuato sei realtà che operano in provincia di Alessandria, tra le decine di altre meritevoli di essere citate, e abbiamo chiesto ai responsabili di raccontare la loro esperienza, realizzando un video che sarà disponibile sul sito della Fondazione e sarà diffuso, tramite l’ACRI a livello nazionale. Il nostro obiettivo è quello di affiancare e sostenere le organizzazioni del Terzo settore che promuovono lo sport sociale e inclusivo, perché condividono la visione dello sport come strumento di integrazione, partecipazione e benessere. Contribuire a garantire l’accesso alla pratica sportiva – indipendentemente dalle proprie condizioni sociali, economiche e fisiche – è una delle strade per contrastare le disuguaglianze, favorire la partecipazione e far crescere la coesione sociale delle comunità, valorizzando il protagonismo delle organizzazioni che si prendono cura del bene comune.

Le associazioni protagoniste del video sono Associazione Sci Club Frecce Bianche, Lions Club Marengo, UISP Comitato Territoriale di Alessandria, Parrocchia Madonna Pellegrina di Acqui Terme, Tre Rose Rugby di Casale Monferrato, Marco Berry Onlus Magic for Children di Tortona.

Questi i progetti presentati nel video:

Associazione Sci Club Frecce Bianche – Sci club 2.0 sostiene e promuove la possibilità per tutti di vivere la neve come puro divertimento, fattore di integrazione sociale, strumento di crescita e offre a tutti, indistintamente dalle possibilità psico – fisico –motorie, la possibilità di vivere la montagna e di praticare sport. Non è una scuola di sci esclusiva per disabili, bensì una scuola di sci per tutti, con un’attenzione particolare rivolta agli allievi con disabilità e offre proposte personalizzate, studiate sull’individuo e sulle sue particolarità, sulle necessità e sui desideri di ognuno promuovendo l’integrazione tra disabili e normodotati.

Lions Club Alessandria Marengo – Il progetto è stato realizzato da cinque club di servizio: Alessandria Marengo capofila, Alessandria Host, Bosco Marengo Santa Croce, Bosco Marengo La Fraschetta, Leo Club Alessandria e ha permesso l’installazione, in due diverse aree verdi pubbliche della città di Alessandria, di attrezzature destinate rispettivamente a bambini e adulti, dotate di più postazioni specificamente studiate per l’utilizzo di persone con disabilità, sia di carattere fisico sia cognitivo, oltre che di persone normodotate con l’obiettivo di offrire un servizio gratuito attualmente inesistente sul territorio.

U.I.S.P. Comitato Territoriale Alessandria Aps – Il progetto intende stimolare e sviluppare nuove e positive modalità di relazione tra i detenuti e gli altri soggetti, presenti all’interno del carcere, privilegiare la finalità riabilitativa, con un potenziale reinserimento sociale, anche dopo la pena detentiva. Il progetto è rivolto ai due istituti penitenziari di Alessandria, con un numero pari all’85% dei detenuti presenti, che sono adulti (dai 18 anni in su) e prevalentemente maschi. La funzione anti-aggressiva dello sport e la sua valenza sociale sul reinserimento è unanimemente riconosciuta come forma di rieducazione sociale.

Parrocchia Madonna Pellegrina – È stato realizzato un impianto di erba sintetica, dalle dimensioni adeguate per le competizioni di calcetto e pallavolo, nell’area retrostante il Santuario della Madonna Pellegrina di Acqui Terme. Il campetto, già centro di aggregazione di un nutrito gruppo di ragazzi e di giovani che quotidianamente – compresa la domenica – si ritrovano per giocare, necessitava di ultimazione con la realizzazione di uno spogliatoio e l’impianto luci. Tale intervento è stato realizzato, favorendo così l’attività aggregativa dell’Oratorio di San Guido, che accoglie i ragazzi delle parrocchie Madonna Pellegrina, San Francesco, Cattedrale di Nostra Signora Assunta e tutti i giovani che vogliano trascorrere del tempo assieme divertendosi in maniera sicura ed educativa.

Tre Rose Rugby A.S.D. – Si tratta di unprogetto di integrazione dei “richiedenti asilo”, attraverso lo sport del rugby. Il progetto ha preso il via nella stagione 2015/2016, grazie all’ottenimento di tre deroghe dal presidente della Federazione Italiana Rugby, per cui è stato possibile far giocare i “richiedenti asilo” in un campionato “Federale” che corrisponde alla serie C del rugby: questa unicità ha dato buoni frutti nell’inclusione sociale di questi ragazzi arrivati da lontano. La Fondazione Cassa di Risparmio ha permesso loro di dotarsi di un pulmino, indispensabile per effettuare le trasferte di gara e, quindi, partecipare al campionato.

Marco Berry Onlus Magic For Children – L’Associazione organizza, ogni annoinsieme ad altre associazioni locali una giornata di sport dedicata ai minori con disabilità, coinvolgendo enti ed associazioni sportive sul territorio, che accompagnano i ragazzi con tutori a disposizione nello svolgimento di ogni attività. La giornata si conclude con uno spettacolo di magia che coinvolge bambini e adulti rendendo la manifestazione ancora più divertente e inclusiva. L’evento ha la finalità di avvicinare allo sport minori con disabilità, insieme con le proprie famiglie.

Il video verrà pubblicato sul sito della Fondazione www.fondazionecralessandria.it e dell’Acri www.acri.it