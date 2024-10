Dal 5 ottobre al 3 novembre 2024, la Sala “R. Falchi” del Palazzo del Parco di Diano Marina ospiterà la mostra “Il Favoloso Mondo di Laveri”, che esporrà le opere del celebre artista savonese Giorgio Laveri. L’evento – promosso dall’Assessorato per i Beni e le Attività Culturali del Comune di Diano Marina in collaborazione con la Civiero Art Gallery – sarà inaugurato sabato 5 ottobre alle ore 17:00, alla presenza dell’artista.

Il titolo della mostra è un chiaro riferimento al film cult “Il Favoloso Mondo di Amélie” del regista Jean-Pierre Jeunet. Così come la protagonista del film è capace di restituire serenità e gioia a persone che sembrano aver perso la propria identità culturale e personale, Giorgio Laveri riesce a trasformare la realtà quotidiana e apparentemente banale in un’esperienza visiva gioiosa e sorprendente. Il progetto artistico alla base della mostra prende spunto proprio da questa riflessione sulla ricerca della felicità.

Le opere di Laveri, realizzate in ceramica, sono il frutto della sua mediterraneità, che si esprime attraverso colori vibranti e forme giocose, in uno stile che unisce il pop e il surreale. Gli oggetti di uso comune, come rossetti, rullini fotografici, penne, caffettiere, temperini, fischietti e matite, diventano protagonisti di un mondo immaginario dove le dimensioni si amplificano, e questi elementi, normalmente trascurati, acquisiscono una nuova dignità monumentale.

La mostra offre un’esaltante riproduzione in scala ingrandita di oggetti che, pur essendo parte della nostra quotidianità, sono spesso trascurati. Viene così valorizzato il loro potenziale simbolico e la loro capacità di evocare ricordi, emozioni e riflessioni su come tali invenzioni abbiano semplificato la nostra vita. La mostra “Il meraviglioso mondo di Laveri” è un percorso tra il serio e il ludico, che esalta la bellezza delle piccole grandi invenzioni e attribuisce loro un’inedita solennità.

“Siamo entusiasti di ospitare la mostra di Giorgio Laveri, un artista che riesce a trasformare l’ordinario in straordinario, fondendo creatività e quotidianità in modi inaspettati e coinvolgenti” ha commentato Sabrina Messico, Assessore alla Cultura del Comune di Diano Marina. “Laveri ci invita a guardare il mondo con occhi nuovi, a riscoprire la meraviglia nascosta nelle piccole cose: la mostra rappresenta un’esperienza davvero unica, che ci invita a vedere i dettagli come parte essenziale della felicità”.

L’esposizione presenterà le opere più celebri dell’artista, insieme a creazioni di più recente realizzazione. L’ingresso alla mostra sarà libero e aperto al pubblico tutti i giorni dalle 16:00 alle 19:00, con possibilità di visite su appuntamento la domenica e nei giorni festivi.

Inaugurazione “Il meraviglioso mondo di Laveri”

Sabato 5 ottobre 2024, ore 17:00

Sala “R. Falchi” – Palazzo del Parco

Corso Garibaldi, 60 | Diano Marina (IM)

Orari di apertura:

Da sabato 5 ottobre a domenica 3 novembre 2024

Tutti i giorni: 16:00 – 19:00

Domenica e festivi: su appuntamento

INFO www.civieroartgallery.com