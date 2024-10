La XV edizione del Festival Internazionale di Musica “Alessandria Barocca e non solo…”, che dal 7 Giugno, sotto la direzione artistica di Daniela Demicheli, ha coinvolto il territorio di Alessandria e provincia in 11 appuntamenti con la Musica Classica dal Barocco ad oggi, declinata in varie formazioni strumentali, si chiuderà Sabato 5 ottobre, alle ore 21, presso il Palazzo Comunale di Oviglio con il concerto dal titolo “Un pianoforte per due – Il salotto romantico”, attesissimo appuntamento con il raffinato e sensazionale pianismo di Matteo Costa e Simone Gragnani, che ricreeranno l’atmosfera di un salotto ottocentesco nella bella Sala Consiliare.

Nell’Ottocento era usanza ritrovarsi tra amici per condividere buona musica e buon vino; nel corso di queste serate, gli stessi compositori erano soliti presentare le loro nuove opere, prima di darle alla stampa. Trattandosi dunque di momenti conviviali e ricreativi, la scelta dei brani comprendeva generalmente composizioni strutturalmente più sintetiche – denominate “forme brevi” – anche al fine di coinvolgere un numero maggiore di esecutori.

Simone Gragnani e Matteo Costa si alterneranno al pianoforte nell’esecuzione di diversi brani

appartenenti alla tipologia delle “forme brevi” romantiche, preceduti da una presentazione storico-stilistica a cura degli interpreti.

L’ingresso al concerto è gratuito, senza necessità di prenotazione.

Il XV Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” è stato realizzato grazie al contributo del Comune di Alessandria, delle Fondazioni CRA e CRT, di ASM Costruire Insieme, della Diocesi di Tortona e di AQ Luogo d’incontri APS.