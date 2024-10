Nelle sere di giovedì 10 ottobre e venerdì 11 ottobre, saranno effettuati i lavori di rifacimento della segnaletica sulla via Aurelia a Diano Marina, recentemente asfaltata.

I lavori, che hanno subito ritardi a causa delle piogge delle ultime settimane, saranno svolti in orario notturno per non gravare sul traffico cittadino.