Nella giornata odierna, nel corso di ordinarie attività di vigilanza sulla filiera della pesca condotte dagli ispettori della Capitaneria di Porto di Imperia, i militari si sono imbattuti in una attività ristorativa che presentava una preoccupante situazione sotto l’aspetto igienico-sanitario.

Gli ispettori della Capitaneria, infatti, dopo aver riscontrato la presenza di oltre 30 kg di prodotto ittico non tracciato, che è stato successivamente sequestrato e per il quale è stata elevata una sanzione amministrativa per importo pari a 1.500,00 €, resisi conto di una evidente stato di criticità dell’ambiente delle cucine e del deposito delle sostanze alimentari, presso cui si è riscontrata una infestazione da roditori nonché la presenza di ingenti quantitativi di prodotto alimentare scaduto e conservato in maniera inidonea ai fini della sottoposizione al consumo umano, hanno coinvolto nell’ispezione il personale veterinario ed i tecnici per la prevenzione dell’ASL di Imperia, i quali hanno contestato al gestore dell’attività due sanzioni amministrative per importo complessivo di 3.000,00 € con contestuale ordinanza di immediata sospensione dell’attività di ristorazione sino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie idonee al fini della somministrazione delle pietanze.

I controlli della Capitaneria di Porto di Imperia procederanno anche nei prossimi giorni a tutela del consumatore finale, intensificandosi, come di consueto, nel periodo natalizio, in cui notoriamente incrementa il consumo di prodotto ittico.