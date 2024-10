Si è svolta ieri sera, lunedì 7 ottobre, nella sala conferenze della Biblioteca Civica la prima seduta della Consulta Comunale per le Pari Opportunità, fortemente voluta da tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale.

Il primo punto all’ordine del giorno prevedeva la costituzione degli organi della Consulta. Come previsto dal regolamento, il Sindaco, Rocchino Muliere, ha provveduto a nominare il Presidente, individuato nella persona della professoressa Lucina Alice, docente al Liceo Amaldi di Novi Ligure. Successivamente si è insediata la Commissione esecutiva, che risulta composta, oltre che dalla neo Presidente, dall’Assessora Rachida Hasbane, dalle Consigliere elette dal Consiglio Comunale Teresa Mantero (per la maggioranza) e Maria Rosa Porta (per l’opposizione), e dal rappresentante del CSP (Consorzio Servizi alla Persona), la Direttrice Mariaelena Malaspina;

l’Assemblea dei componenti, oltre che dalla Commissione esecutiva, è composta dai rappresentanti dei partiti politici, dei sindacati, delle associazioni di categoria, delle associazioni femminili e LGTBQ+, delle altre consulte comunali, delle istituzioni e degli ordini professionali presenti sul territorio, che hanno manifestato adesione alla Consulta.

La serata è proseguita con il secondo punto all’ordine del giorno, vale a dire la programmazione della prima iniziativa in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.