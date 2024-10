E’ convocato in seduta ordinaria per il giorno 29 ottobre 2024 alle ore 21:00, presso la sala consiliare del Palazzo Comunale in Corso Alessandria 62, con il collegamento alla diretta streaming sul sito del Comune di Tortona, con il seguente ordine del giorno delle proposte in discussione e/o approvazione:

1. Art. 66 del regolamento del consiglio comunale: comunicazioni del presidente;

2. Art. 76 del regolamento del consiglio comunale: approvazione verbali delle sedute consiliari in data 30 luglio e 16 settembre 2024;

3. Art. 4 del regolamento della consulta comunale per le pari opportunità e la non discriminazione: nomina dei componenti consiliari;

4. Approvazione regolamento comunale per la composizione e il funzionamento della commissione consultiva comunale per l’agricoltura;

5. Variante parziale al PRG art. 17, comma 5 della legge regionale 05/12/1977, n. 56 e s.m.i. – indicazione grafica delle fasce di rispetto stradali al di fuori dei centri abitati, ai sensi del codice della strada, delle strade non di gestione comunale. Variante parziale al PRGC vigente – approvazione;

6. Società Fap investiments srl. presa in carico oo.uu. e accettazione aree in zona industriale d4a – ss statale per Alessandria;

7. Bilancio di previsione 2024/2026 – variazione ai sensi dell’art. 175 del d.lgs. 267/2000;

8. Interrogazione presentata dai consiglieri Balossino Alberto, Agosti Gianfranco, Galanzino Gian Francesco, Franzosi Lisa, Fara Davide: “Manutenzione strade e marciapiedi”;

9. Mozione presentata dai consiglieri Damiani Marzia, Castellini Nicolo’, Daglio Cristiana: “Istituzione del garante dei diritti dei disabili”.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni Ferrari Cuniolo