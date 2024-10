“87 milioni di euro per interventi contro il dissesto idrogeologico in Piemonte, di cui ben 21,4 milioni al comune di Alessandria per adeguare il sistema difensivo del fiume Tanaro, oltre a 15 milioni al comune di Asti con lo stesso obiettivo, e a 3,3 milioni a Mirabello Monferrato per la mitigazione della pericolosità idraulica di rii locali. Un plauso al Ministero all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica, che grazie all’impegno del viceministro Vannia Gava e della Legaha individuato rilevanti risorse per la messa in sicurezza preventiva e strutturale dei territori piemontesi, e in particolare per l’Alessandrino”. Così in una nota l’on. Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati.

“L’auspicio – conclude l’on. Molinari – è che ora i comuni utilizzino le risorse per interventi rapidi e risolutivi”.