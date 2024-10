Nella mattinata del 25.09.2025, la Polizia Stradale di Imperia/Ovest ha tratto in arresto un imprenditore bresciano, di anni 58, trovato in possesso di una carta d’identità valida per l’espatrio e di una patente di guida false.

L’uomo, alla guida di un autocarro, veniva sottoposto a verifica presso il casello autostradale di Sanremo.

A richiesta degli Agenti, il lombardo esibiva una carta d’identità unitamente ad una patente di guida ad egli intestate.

Nonostante la giovane età, i poliziotti rilevavano un dettaglio della patente di guida non conforme agli standard legali.

Le approfondite verifiche, permettevano di stabilire che entrambi i documenti erano materialmente falsi e in più recavano i dati anagrafici non corrispondenti a quella del bresciano.

Vistosi scoperto, il muratore, in evidente imbarazzo, mostrava il vero documento d’identità e confessava agli investigatori di aver acquistato la citata patente e di conseguenza la carta d’identità per poter continuare a guidare, visto che il proprio titolo di abilitazione alla guida gli era stata sospeso.

L’arrestato, nella mattinata odierna, condotto innanzi al Tribunale di Imperia per la prevista udienza di convalida del provvedimento assunto dalla P.G, giudicato con rito direttissimo, richiedeva di poter patteggiare la pena ed è così stato condannato alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, con pena sospesa.