La Polizia di Stato di Casale Monferrato, in particolare gli equipaggi di “volante” del Commissariato, negli scorsi giorni, durante l’ordinaria attività di controllo del territorio ha rilevato pericolosi comportamenti alla guida posti in essere in due diversi episodi e sfociati nelle conseguenti contestazioni ai sensi del Codice della Strada.

Il primo episodio è accaduto nella notte di martedì quando la Volante del Commissariato di P.S., durante un Posto di Controllo intimava l’alt ad un veicolo che procedeva ad alta velocità, il conducente ignorava il segnale tentando di darsi alla fuga per le vie cittadine venendo poi intercettato e fermato in zona centro.

Alla guida vi era C.T., donna ventiquattrenne originaria dell’est Europa, residente nel comprensorio casalese ma sprovvista di patente. All’interno dell’autovettura erano presenti altri tre suoi connazionali, fra cui il proprietario del mezzo, tutti in evidente stato di ebrezza alcolica.

Gli operanti contestavano al conducente l’infrazione di guida senza patente e al proprietario del veicolo l’incauto affidamento, avendo permesso ad una persona non abilitata di guidare; al termine degli accertamenti il mezzo era altresì sottoposto a fermo amministrativo.

Il mercoledì pomeriggio, altro personale intercettava in zona stazione un’autovettura di lusso MERCEDES AMG che procedeva ad elevata velocità causando pericolo alla circolazione stradale; dopo un breve inseguimento veniva fermata e anche in questo caso gli operanti accertavano che il conducente, C.S., cittadino italiano di ventenne, dimorante in città, vi si era messo alla guida sprovvisto di patente.

A fianco era presente un altro giovane, in possesso del titolo abilitante alla conduzione delle vetture che è risultato altresì il titolare del contratto di noleggio con cui i due avevano preso in locazione per un giorno il “bolide”.

Anche in questo caso gli operanti redigevano i verbali per guida senza patente al conducente ed incauto affidamento al contraente della locazione; il veicolo veniva restituito alla società di noleggio.

La Polizia di Stato sottolinea come sia fondamentale che alla guida di qualsiasi autoveicolo ci si ponga con le abilitazioni necessarie, in stato psicofisico ottimale e comunque MAI sotto gli effetti di alcol e stupefacenti. Tali obblighi s’impongono non solo al guidatore ma anche al proprietario del mezzo, privato o impresa, che è parte in causa in merito all’affidamento e ne risponde sotto i profili amministrativi, penali e civili.