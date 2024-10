Si è svolta oggi una giornata di educazione ambientale dedicata alla biodiversità marina, coinvolgendo 56 studenti della scuola media I.C. Pieve di Teco. L’evento, organizzato in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Imperia e i biologi marini dell’Associazione Delfini del Ponente, ha avuto luogo sulla spiaggia di Borgo Marina e presso le sedi della Capitaneria, con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di tutelare l’ambiente marino.

Durante la giornata, gli studenti hanno partecipato a laboratori didattici interattivi e osservazioni dirette, scoprendo le meraviglie della biodiversità marina. Un focus particolare è stato dedicato alle tartarughe marine, con approfondimenti sulle recenti nidificazioni in Liguria, un tema di grande rilevanza per la conservazione di queste specie minacciate.

I ragazzi hanno anche avuto l’opportunità di visitare i mezzi nautici e le strutture della Capitaneria di Porto di Imperia, dove hanno potuto apprendere le procedure e le attività per la tutela del mare, per la salvaguardia della vita umana in mare e per la sicurezza marittima.

“Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine alla Capitaneria di Porto e all’Associazione Delfini del Ponente per aver offerto ai nostri ragazzi un percorso di educazione ambientale così stimolante. Grazie a questa esperienza, hanno potuto approfondire la conoscenza delle meraviglie del nostro mare e comprendere l’importanza di tutelarlo. Hanno anche conosciuto da vicino le procedure della Capitaneria di Porto, apprezzando il fondamentale ruolo che svolge nella salvaguardia dell’ambiente marino e della sicurezza di tutti noi cittadini” dichiara la preside Dott.ssa Serena Carelli.

L’importanza di svolgere queste attività ambientali con le scuole non può essere sottolineata abbastanza. Educare le nuove generazioni alla salvaguardia del nostro ambiente è essenziale per garantire un futuro sostenibile. Attività come questa non solo accrescono la consapevolezza ecologica degli studenti e di riflesso delle loro famiglie, ma li ispirano anche a diventare attivi custodi della natura.

Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a questa iniziativa ambientale, che speriamo possa essere un punto di partenza per le future generazioni.