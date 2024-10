Probabilmente Ubriaco e senza patente va a sbattere nella notte contro un’abitazione: denunciato dai Carabinieri. È già notte, quando gli abitanti di una villetta a Sardigliano vengono svegliati da un rumore sordo proveniente dalla strada lungo la recinzione della proprietà. Al momentaneo spavento, segue la preoccupazione, quando, affacciatisi alla finestra, vedono un’autovettura con il muso schiacciato contro il muretto della cancellata. Parte la richiesta di soccorso.

I primi ad arrivare sono i *Carabinieri*, che si accertano dello stato di salute del conducente, fortunatamente illeso. Ma quella che sembra essere una fuoriuscita autonoma come tante, sebbene particolare per la dinamica lungo un rettilineo, rivela le prime criticità: il guidatore è visibilmente alterato e non solo per lo shock dovuto all’incidente. L’atteggiamento è evasivo e le risposte alle domande dei Carabinieri incerte e poco convincenti.