La Fondazione Teatro Marenco annuncia la nuova stagione teatrale 2024-2025, organizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo. Un programma variegato e ricco di appuntamenti, che abbraccia grandi classici, nuove drammaturgie portando sul palco artisti e compagnie di spicco del panorama nazionale. La stagione sarà ulteriormente arricchita dagli spettacoli di danza scelti e curati da Viola Scaglione/Balletto Teatro Torino e dalle rassegne per le famiglie e le scuole realizzate in collaborazione con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani.

La stagione si aprirà venerdì 22 novembre 2024 con un grande classico di William Shakespeare, “Sogno di una notte di mezza estate”, per la regia di Jurij Ferrini, una delle figure più complete ed apprezzate nel panorama teatrale nazionale. Seguirà domenica 1 dicembre 2024 lo spettacolo “L’Ultima Estate”, un progetto firmato da Claudio Fava che vedrà in scena Simone Luglio e Giovanni Santangelo per ricordare la figura di Falcone e Borsellino a trent’anni dalla loro scomparsa. Venerdì 20 dicembre 2024, sarà la volta della commedia di Neil Simon, “I ragazzi irresistibili”, con i grandi maestri del teatro Umberto Orsini e Franco Branciaroli, diretti da Massimo Popolizio. Nel nuovo anno, mercoledì 15 gennaio 2025, salirà sul palco l’opera di Anton Čechov, “Zio Vanja”, con un cast di spicco diretto da Leonardo Lidi. A seguire, domenica 2 febbraio 2025, il pubblico potrà assistere allo spettacolo musicale “Fino alle stelle!” con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, un viaggio musicale che celebra la bellezza della cultura italiana. Sabato 15 febbraio 2025, il trasformista e imitatore Dario Ballantini omaggerà Lucio Dalla nello spettacolo “Da Balla a Dalla”, un ritratto intimo e musicale di uno dei più amati cantautori italiani. Mercoledì 5 marzo 2025, sarà presentato lo spettacolo “Salveremo il mondo prima dell’alba” della compagnia Carrozzeria Orfeo, con la drammaturgia di Gabriele Di Luca, un’opera che riflette sulle contraddizioni della società contemporanea. Sabato 22 marzo 2025 sarà la volta di “La Ferocia”, tratto dal romanzo di Nicola Lagioia e ideato dalla compagnia VicoQuartoMazzini. Il mese di aprile si aprirà con “Non si fa così” (2 aprile 2025), una commedia interpretata da Lucrezia Lante Della Rovere e Arcangelo Iannace. Si prosegue mercoledì 23 aprile 2025 con Tullio Solenghi che guiderà il cast di “Pignasecca e Pignaverde”, una commedia esilarante prodotta dal Teatro Nazionale di Genova, mentre martedì 6 maggio 2025 la stagione si concluderà con lo spettacolo storico “Festa Grande d’Aprile” di Franco Antonicelli, con la consulenza storica di Gianni Oliva.

Il programma di prosa sarà arricchito da tre appuntamenti dedicati alla danza, tutti organizzati in collaborazione con il Balletto Teatro di Torino (BTT): l’11 gennaio “White Pages: dedica al dinamismo” e “Play_Bach divertissement”, coreografie di Manfredi Perego, daranno il via agli appuntamenti di danza attraverso una fusione di dinamismo e interpretazione musicale. Il 7 febbraio lo spettacolo “Gli Anni” di Marco D’Agostin e con Marta Ciappina, porta sul palco un’intensa riflessione coreografica sui temi del tempo e della memoria. Infine, il 12 aprile, la compagnia LARREAL del prestigioso Real Conservatorio di Danza “Mariemma” di Madrid presenterà “Race/Eleven11/Galea” una serata che unirà tradizione e innovazione coreutica, valorizzando giovani talenti della danza contemporanea.

Grazie alla collaborazione tra la Fondazione Piemonte dal Vivo e la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani, il Teatro Marenco arricchisce la sua offerta culturale con la rassegna “La domenica dei bambini”, che propone sei appuntamenti dedicati alle famiglie, con spettacoli pensati per bambini e ragazzi in programma da ottobre a marzo. Inoltre, sono previsti altri tre spettacoli rivolti alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

«Siamo lieti di presentare la nuova stagione teatrale, uno degli appuntamenti culturali più attesi e più amati dai cittadini novesi. Anche quest’anno viene proposto un cartellone di tutto rispetto, sia per la qualità delle produzioni sia per la varietà degli allestimenti, che abbraccia generi diversi in grado di coinvolgere un pubblico variegato. La cultura costituisce un elemento fondamentale di crescita della comunità, ma rappresenta anche un importante momento di svago e un’opportunità per rafforzare l’attrattività turistica e ricettiva della nostra città. Per questo rivolgiamo un sincero ringraziamento a tutti i soggetti che hanno collaborato alla realizzazione di questa offerta culturale» affermano il Sindaco Rocchino Muliere e il Vicesindaco Simone Tedeschi

«Il Teatro Marenco è lieto di presentare la nuova stagione teatrale in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e il Comune di Novi Ligure. La novità di quest’anno è rappresentata da una doppia stagione di prosa e di danza, che ne arricchisce ulteriormente la proposta artistico-culturale. Il nostro palcoscenico si presenta aperto a molteplici esperienze artistiche rivolte a un pubblico sempre più ampio, con particolare attenzione ai giovani, ai quali rivolgiamo l’invito a essere partecipi all’attività teatrale, come personale arricchimento. Grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno permesso di raggiungere il quarto anno di attività di questa perla troppo a lungo nascosta» afferma Ada Geraldini, Presidente Fondazione Teatro Marenco

«Eccoci arrivati al quarto anno con una stagione teatrale eccezionale: il Teatro Marenco propone ben 3 spettacoli di danza e 11 di prosa e musica,che spaziano da W. Shakespeare a N. Simon, dall’omaggio a Falcone e Borsellino a F. Antonicelli, di cui si ricordano i 50 anni dalla scomparsa.

Desidero ringraziare tutte le compagnie teatrali e i protagonisti che hanno aderito alla stagione 2024/25 e i partner di prestigio; in particolare la Fondazione Teatro Marenco, la Fondazione Piemonte dal Vivo, il Comune di Novi Ligure e, infine, il Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, cui sono legato personalmente e professionalmente. Lasciatemi dire: il teatro, che bella abitudine!» prosegue Giulio Graglia, direttore artistico Teatro Romualdo Marenco

«Siamo felici di rinnovare la nostra collaborazione con il Comune di Novi Ligure e la Fondazione Teatro Marenco per la stagione 24-25. Piemonte dal Vivo svolge un ruolo strategico nel dialogo con i territori, progettando e costruendo insieme l’offerta culturale per valorizzare le peculiarità di ciascun centro. La qualità delle produzioni e la partecipazione di artisti di rilievo nazionale, in programma nella prossima stagione, sottolineano il nostro impegno nel promuovere il teatro come spazio privilegiato per l’espressione artistica e l’inclusione culturale» dichiara Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo.

Teatro No Limits – Audiodescrizione spettacoli: I Ragazzi Irresistibili, Zio Vanja, Salveremo Il Mondo Prima Dell’alba, La Ferocia.

Piemonte dal vivo anche questo anno propone grazie al progetto “Teatro No Limits” l’audiodescrizione in diretta durante gli spettacoli sopraelencati. Un’opportunità per rendere il teatro sempre più inclusivo ed accessibile portando l’audiodescrizione in teatro e rendendo tangibili – innanzitutto al pubblico non vedente e ipovedente – i particolari silenziosi della messa in scena: costumi, luci, scenografie, movimenti degli attori. “Teatro no limits” è promosso e realizzato dal Centro Diego Fabbri di Forlì in collaborazione con l’Associazione Incontri Internazionali Diego Fabbri APS, con il Dipartimento Interpretazione e Traduzione – DIT – Università di Bologna Campus di Forlì e con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio Regionale del Piemonte ETS.

Collaborazioni con il FAI e Abbonamento Musei

Tutte le stagioni comunali 2024-25, organizzate in collaborazione con Piemonte dal Vivo, confermano ed estendono il sistema di relazioni con altri enti per ampliare e favorire l’offerta culturale destinata al pubblico dei suoi teatri. Agli iscritti FAI e ai tesserati dell’ABBONAMENTO MUSEI è garantito il biglietto ridotto per gli spettacoli delle stagioni organizzate da Piemonte dal Vivo.

Modalità di vendita

Sarà possibile esercitare il diritto di prelazione per gli abbonati alla stagione 23.24 dal 17 al 19 ottobre. Le vendite dei nuovi abbonamenti avverranno dal 21 al 24 ottobre, mentre i singoli biglietti e le vendite online su vivaticket.it inizieranno il 25 ottobre.

CALENDARIO PROSA E DANZA

22 novembre 2024

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE

regia Jurij Ferrini

1° dicembre 2024

L’ULTIMA ESTATE

Falcone e Borsellino 30 anni dopo

regia Chiara Callegari

20 dicembre 2024

I RAGAZZI IRRESISTIBILI

con Umberto Orsini D Franco Branciaroli

15 gennaio 2025

ZIO VANJA

regia Leonardo Lidi

2 febbraio 2025

FINO ALLE STELLE!

Scalata in musica lungo lo stivale

di e con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo

15 febbraio 2025

DA BALLA A DALLA

Storia di un’imitazione vissuta

scritto e cantato da Dario Ballantini

5 marzo 2025

SALVEREMO IL MONDO PRIMA DELL’ALBA

uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo

22 marzo 2025

LA FEROCIA

dal romanzo di Nicola Lagioia

2 aprile 2025

NON SI FA COSÌ

con Lucrezia Lante Della Rovere e Arcangelo Iannace

23 aprile 2025

PIGNASECCA E PIGNAVERDE

di e con Tullio Solenghi

6 maggio 2025

FESTA GRANDE D’APRILE

regia Giulio Graglia

TENSIONI TEMPORANEE

Rassegna di danza contemporanea

a cura del Balletto Teatro di Torino

11 gennaio 2025

Serata inaugurale con BTT

WHITE PAGES: DEDICA AL DINAMISMO

PLAY_BACH DIVERTISSEMENT

coreografie Manfredi Perego

7 febbraio 2025

GLI ANNI

di Marco D’Agostin

con Marta Ciappina

12 aprile 2025

RACE / ELEVEN11 / GALEA

LARREAL del Real Conservatorio

di Danza “Mariemma” di Madrid

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.

BIGLIETTERIA PROSA E DANZA

ABBONAMENTI

Abbonamento Prosa 11 spettacoli

242 € intero – 198 € ridotto*

*over 65, under 18

Abbonamento Danza 3 spettacoli

24 € intero – 15 € ridotto*

*riservato ai titolari dell’Abbonamento Prosa, docenti e allievi delle scuole di danza

BIGLIETTI SINGOLI SPETTACOLI DI PROSA

PALCHI E PLATEA

30 € intero – 25 € ridotto*

*over 65, under 18

BIGLIETTI SINGOLI SPETTACOLI DI DANZA

PALCHI E PLATEA

12 € intero – 10 € ridotto*

*over 65, under 18, docenti e allievi delle scuole di danza

PREVENDITE

Prelazione vecchi abbonati dal 17 al 19 ottobre

Apertura vendite nuovi abbonamenti dal 21 al 24 ottobre

Apertura vendite biglietti singoli dal 25 ottobre.

SPETTACOLI AUDIODESCRITTI

Biglietto ridotto per non vedenti e ipovedenti, gratuito per l’accompagnatore.

Necessaria la prenotazione al numero WhatsApp: 328 24 35 950

Prenotazioni entro 48h dallo spettacolo.

Orario biglietteria:

Durante la prelazione e la vendita dei nuovi abbonamenti la biglietteria sarà aperta tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 19.

Da venerdì 25 ottobre la biglietteria aprirà regolarmente al pubblico martedì e venerdì dalle ore 17 alle ore 19.

Su vivaticket la vendita partirà da venerdì 25 ottobre.

Si accettano esclusivamente pagamenti tramite pos.

BIGLIETTERIA SERALE

Nei giorni di spettacolo la biglietteria è aperta dalle ore 19 alle ore 21.

INFO

biglietteria.teatromarenco@gmail.com

347 73 60 627 (negli orari di apertura della biglietteria)

STAGIONE DI TEATRO FAMIGLIE 2024 – 2025

“LA DOMENICA DEI BAMBINI”

La rassegna è organizzata da Piemonte dal Vivo insieme alla Fondazione TRG, con la cura di sempre nella scelta degli spettacoli e nell’accoglienza del pubblico al teatro Marenco. Un lavoro comune per un unico cartellone teatrale della città

domenica 20 ottobre 2024 – ore 17:00

CAPPUCCETTO ROSSO E IL LUPO SOLITARIO

Di Giorgio Boccassi

Con Giorgio Boccassi, Donata Boggio Sola

Regia di Giorgio Boccassi e F. Comana

Coltelleria Einstein

giovedì 26 dicembre 2024 – ore 17:00

IL BOSCO DELLE STORIE DI NATALE

Di Miriam Costamagna, Enrica Carini

Con Miriam Costamagna

Regia di Andrea Lopez Nunez

Fondazione TRG e La Piccionaia s.c.s

domenica 19 gennaio 2025 – ore 17:00

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI

Da Jules Verne

Di Luigina Dagostino

Con Claudio Dughera, Daniel Lascar, Claudia Martore

Regia di Luigina Dagostino

Fondazione TRG

domenica 26 gennaio 2025 – ore 17:00

3 PIGS. Cosa è casa

Di Anna Fascendini, Silvia Bolognini

Con Barbara Mattavelli, Benedetta Brambilla, Sara Milani

Regia di Anna Fascendini

Campsirago residenza

SCARLATTINE TEATRO

domenica 23 febbraio 2025 – ore 17:00

STORIA DI UN BAMBINO E DI UN PINGUINO

Di Angelo Facchetti

Con Michele Beltrami, Paola Cannizzaro

Regia di Angelo Facchetti

IL TELAIO

domenica 9 marzo 2025 – ore 17:00

SONATA PER TUBI

Di Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani

Con Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani

Regia di Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani

COMPAGNIA NANDO E MAILA

INFO BIGLIETTERIA

Biglietto unico € 5

Modalità di vendita:

Vendita online www.vivaticket.it

BIGLIETTERIA Teatro Marenco: martedì e venerdì dalle 17 alle 19.

NON SONO CONCESSI RIMBORSI PER CAUSE NON IMPUTABILI ALLA FONDAZIONE

TEATRO MARENCO | Via Nicolò Girardengo 48, Novi Ligure (AL)

biglietteria.teatromarenco@gmail.com

T.347 73 60 627 (negli orari di apertura della biglietteria)

www.teatroromualdomarenco.it

STAGIONE DI TEATRO SCUOLE 2024-2025

“UN TEATRO PER LA SCUOLA”

La rassegna è organizzata da Piemonte dal Vivo insieme alla Fondazione TRG, con la cura di sempre nella scelta degli spettacoli e nell’accoglienza del pubblico al teatro Marenco. Un lavoro comune per un unico cartellone teatrale della città

PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° e II° GRADO

lunedì 2 dicembre 2024 – ore 10:00

L’ULTIMA ESTATE. Falcone e Borsellino trent’anni dopo

Di Claudio Fava

Con Simone Luglio, Giovanni Santangelo

voce fuori campo Luca Massaro

Regia di Chiara Callegari

Emilia-Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale

PER LE SCUOLE PRIMARIE

martedì 18 febbraio 2025 – ore 10:00

IL CONTRARIO DI ME: il cavallo bianco e il cavallo nero

Di Emiliano Bronzino, Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci

Con Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci, Mariajosé Revert Signes

Regia di Emiliano Bronzino

FONDAZIONE TRG

giovedì 20 marzo 2025 – ore 10:00

PICCOLI PRINCIPI E PRINCIPESSE

Di Silvano Antonelli

Con Silvano Antonelli

Regia di Silvano Antonelli, Enrico Messina

STILEMA/UNOTEATRO

INFO BIGLIETTERIA

Alunni € 5