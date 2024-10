In vista della Commemorazione dei Defunti, il Comune di Imperia ha fatto il punto della situazione del sistema cimiteriale cittadino, che dallo scorso 1 gennaio è stato affidato in concessione alla società Sistemi Cimiteriali srl.

La concessione ha previsto non soltanto un nuovo modello gestionale imperniato su forti elementi di informatizzazione e la presenza di un guardiano nei cimiteri di Porto Maurizio e Oneglia, ma anche importanti investimenti (circa 7,5 milioni di euro nel corso della concessione) in manutenzione straordinaria di loculi e ossari esistenti, realizzazione di nuovi manufatti cimiteriali, installazione di impianti fotovoltaici, posa di barriere di sicurezza nei percorsi attualmente più esposti, ritinteggiature e sistemazione di intonaci, sistemazione di camminamenti e coperture, realizzazione di un nuovo impianto di cremazione, videosorveglianza dei plessi cimiteriali. In particolare, oltre ad attività specifiche di manutenzione, è attualmente in corso la realizzazione di 20 nuovi loculi e la sistemazione degli ossari nella frazione di Poggi.

“Siamo all’inizio di un percorso, sappiamo che c’è ancora molto da fare, ma la concessione della gestione del sistema cimiteriale cittadino ha consentito un netto cambio di marcia ed un generale ammodernamento dei nostri cimiteri. Il partenariato pubblico privato, felice intuizione del sindaco Claudio Scajola, rappresenta uno strumento efficace che, se impostato correttamente, consente il raggiungimento di miglioramenti significativi per i cittadini. Siamo molto attenti alla tematica, consci dell’importanza di questi luoghi per la comunità, e continueremo nei prossimi mesi e anni con le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria previste”, commenta l’assessore alla Qualità Urbana, Ester D’Agostino

Inoltre, sabato 2 novembre, in occasione del ponte degli Ognissanti, si svolgerà la Commemorazione dei Defunti. Il programma prevede:

09:30 : Cimitero di Oneglia – Onori ai Caduti di tutte le Guerre, con una breve sosta all’ingresso davanti alla lapide del Milite Ignoto, al Sacrario dei Caduti della Seconda Guerra Mondiale e al Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale.

: Cimitero di Oneglia – Onori ai Caduti di tutte le Guerre, con una breve sosta all’ingresso davanti alla lapide del Milite Ignoto, al Sacrario dei Caduti della Seconda Guerra Mondiale e al Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale. 10:00 : Sosta al Monumento ai Caduti in Viale Matteotti.

: Sosta al Monumento ai Caduti in Viale Matteotti. 10:15 : Onori ai Caduti di tutte le Guerre al Cimitero di Porto Maurizio presso il Monumento ai Caduti.

: Onori ai Caduti di tutte le Guerre al Cimitero di Porto Maurizio presso il Monumento ai Caduti. 10:45: Omaggio ai Caduti in Calata Anselmi, al Monumento ai Caduti nelle missioni internazionali per la pace.