“Incontri con i mestieri della Musica” è il titolo della rassegna musicale che prevede tre appuntamenti presso la Biblioteca Civica L. Lagorio di Imperia. L’evento, organizzato dal Comune di Imperia con la collaborazione artistica di Stefano Senardi, noto manager discografico imperiese, mira a esplorare i diversi aspetti della musica attraverso incontri tematici.

La rassegna si articola in due momenti distinti: il giovedì alle ore 18.00 con incontri aperti al pubblico, e il venerdì mattina alle ore 10.00 con appuntamenti dedicati alle scuole.

Il ciclo di incontri inizierà con la grafica nella musica e nei manifesti, in programma il 10 ottobre (per il pubblico) e l’11 ottobre (per le scuole). Paolo De Francesco, esperto di grafica musicale, condurrà i partecipanti in un percorso alla scoperta del legame tra arte visiva e musica, soffermandosi sull’importanza delle copertine degli album e il ruolo del grafico nella costruzione dell’immagine di un artista.

Il secondo appuntamento è fissato per il 21 novembre (22 novembre per le scuole) e avrà come tema l’organizzazione odierna di una casa discografica. Luca Fantacone, esperto di industria musicale, offrirà una panoramica sull’evoluzione delle case discografiche negli ultimi 40 anni, illustrando i cambiamenti nei ruoli aziendali, nelle priorità di mercato e nella gestione dei cataloghi nell’era digitale.

La rassegna si concluderà con storia della musica: gli anni ’70 e ’80, in calendario il 12 dicembre (per il pubblico) e il 13 dicembre (per le scuole), dove Luca De Gennaro analizzerà due decenni fondamentali per la musica, esplorando il ruolo della radio, dei video musicali e delle nuove tecnologie emergenti che hanno segnato quel periodo.

“L’obiettivo di questi tre incontri, strutturati come masterclass, è valorizzare sia gli spazi e le collezioni multimediali della Biblioteca Civica, sia promuovere la conoscenza dei mestieri della musica, con particolare attenzione alle nuove generazioni e coinvolgendo direttamente le scuole superiori. Vogliamo riflettere sui principali aspetti che hanno segnato la storia della musica, come la grafica, la discografia e il rapporto con le tecnologie digitali. Siamo grati agli esperti di calibro nazionale e internazionale, come Stefano Senardi, Luca Fantacone, Luca De Gennaro, Paolo De Francesco per la loro preziosa disponibilità e competenza”, commenta l’assessore alla Cultura, Marcella Roggero.

“Ho avuto la fortuna di far coincidere la mia passione con il mio lavoro. Ho lavorato per oltre 40 anni nell’industria musicale e nel mondo della musica. Penso sia importante per un giovane studente conoscere le diverse professioni all’interno dell’industria musicale in Italia. Per questo motivo, ho voluto coinvolgere tre grandi professionisti con cui ho avuto il piacere di collaborare negli anni, affinché possano raccontare tre aspetti diversi del mondo del lavoro in questo affascinante settore”, commenta Stefano Senardi

Prenotazioni per le scuole

Le scuole interessate a partecipare agli incontri del venerdì mattina devono prenotare entro il 7 ottobre per il primo appuntamento e il 14 ottobre per i successivi. Le adesioni verranno accettate fino a esaurimento posti, dando priorità in base all’ordine di iscrizione. Gli studenti partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, si invita a contattare la Biblioteca Civica L. Lagorio tramite mail all’indirizzo biblioim@comune.imperia.it o ai numeri di telefono 0183 701 602 oppure 0183 701 608.