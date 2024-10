I festeggiamenti per il Centenario di Imperia, avviati il 21 ottobre 2023, si avvicinano alla conclusione. La città saluterà questo anno tanto significativo con quattro eventi finali.

Si inizia sabato 19 ottobre, alle ore 17:30, nella Sala Consiliare di Palazzo Civico, con la presentazione del nuovo volume “Palazzo Comunale e dintorni”, a cura degli storici Maria Teresa Anfossi e Gianni De Moro. Attraverso un’attenta ricerca tra documenti storici e fotografici, il libro ripercorre le fasi che hanno portato alla costruzione della sede comunale, senza trascurare gli eventi significativi dell’epoca e gli interventi di riqualificazione successivi.

La serata proseguirà alle ore 21:30, presso il Teatro Cavour, con lo spettacolo “Cacelotti e Ciantafurche”, scritto da Lucetto Ramella nel 1978 e messo in scena dalla compagnia “Ramaiolo in scena”, diretta da Alessandro Manera, che rievoca la storica rivalità cittadina e ha già appassionato gli imperiesi in passato. La rappresentazione sarà replicata domenica 20 ottobre, sempre alle 21:30. L’ingresso è gratuito, previa prenotazione sulla piattaforma Eventbrite https://www.eventbrite.it/e/cacelotti-e-ciantafurche-lunificasion-du-portu-e-dineia-tickets-1042820774007

Domenica 20 ottobre, alle ore 18:00, presso l’Oratorio di San Pietro al Parasio, si svolgerà l’evento “Imperiesi nella Storia”, un viaggio attraverso le figure di spicco della storia cittadina e dei suoi antichi borghi. L’incontro, ideato da Giorgio Ginori e Gianfranco Aliprandi, è realizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il “C.I.V. – Porto Maurizio” e sarà arricchito da vari intermezzi musicali, con ospite d’eccezione la talentuosa arpista e compositrice Cecilia Chailly.

La conclusione ufficiale dei festeggiamenti è fissata per lunedì 21 ottobre, alle 10:30, presso la nuova area Expo Salso in Calata Anselmi, con un incontro di chiusura che offrirà un momento di riflessione sulle iniziative svolte durante l’anno e sulla valorizzazione della storia e delle eccellenze di Imperia, attraverso la proiezione di filmati, interventi e letture di brani.

“Un percorso iniziato nel 2018, con la dotta e appassionante lectio magistralis di Paolo Mieli in Sala Consiliare e giunta l’anno scorso al suo apice, con la cerimonia molto partecipata in Piazza della Vittoria e lo spettacolo entusiasmante al Parco Urbano. Nell’ultimo anno sono state moltissime le iniziative organizzate, spesso in collaborazione con le realtà del territorio, in ogni angolo della città. Abbiamo riscoperto e valorizzato storie, curiosità e personaggi troppo a lungo trascurati. Ci siamo sentiti orgogliosi di far parte di una comunità che ha un passato glorioso e un futuro prospero davanti a sé. Questi ultimi quattro eventi chiudono i festeggiamenti per il Centenario, ma non terminerà l’opera di valorizzazione della nostra storia e della cultura, con tante iniziative alle quali stiamo già lavorando”, commenta il sindaco Claudio Scajola.