Domenica 27 il Vescovo Mons. Guido Marini nella chiesa di Santa Maria Assunta, nell’ambito dell’inaugurazione dell’anno pastorale eucaristico, ha solennemente e ufficialmente proclamato San Luigi Orione Patrono di Pontecurone, accanto a San Biagio, da sempre Santo Protettore del paese.

La nomina è arrivata al Vescovo da Roma, più precisamente dal Dicastero per il Culto Divino, tramite Padre Vittorio Viola, ex Vescovo di Tortona.

Il desiderio di venerare il Santo pontecuronese come Copatrono della comunità si era manifestato già lo scorso anno, durante le celebrazioni del 150° anniversario della nascita del nostro S. Luigi Orione, solenni e molto sentite dai devoti orionini in tutto il mondo. Pontecurone da molti decenni prega Don Orione, lo pregava già all’indomani della Sua morte (12 marzo 1940), quando durante la II guerra mondiale il paese fu fatto oggetto di accaniti bombardamenti per la distruzione di ponti e infrastrutture. Paese che Egli portò sempre nel cuore.

La richiesta da parte dell’Amministrazione comunale e della Parrocchia, che si sono fatte portavoce delle istanze dei Pontecuronesi, accompagnata da una raccolta di circa 700 firme, è stata inoltrata al Dicastero per il Culto Divino dal Vescovo Marini.

Oggi il paese ha così un doppio Santo Patrono.

Al momento della proclamazione di domenica, sono scoppiati applausi intensi e prolungati da parte dei fedeli (gioiosi quelli dei bambini), compresi il Sindaco e gli Amministratori, la Confraternita di San Biagio, la corale e tante Associazioni del paese presenti con i loro labari.