Dopo gli ottimi risultati mostrati dall’analisi dei dati turistici relativi al 2023, presentati a marzo scorso, la Provincia di Alessandria continua a registrare numeri e percentuali interessanti su tutte le zone del territorio, superando nel primo semestre 2024 le percentuali regionali.

I movimenti turistici crescono rispetto al 2023 del +4,8% negli arrivi e +11,3% nei pernottamenti, con un aumento sia dei visitatori italiani che esteri.

I dati del nuovo Osservatorio Turistico della provincia di Alessandria, lanciato la primavera scorsa in collaborazione con Visit Piemonte e Unioncamere Piemonte e la Regione Piemonte, hanno lo scopo di supportare il territorio nell’attività di sviluppo dei movimenti turistici e di nuovi prodotti legati ad esperienze turistiche innovative con una forte attenzione al tema della sostenibilità.

«La sostenibilità e l’innovazione sono i pilastri su cui stiamo costruendo il futuro del turismo – ha sottolineato l’assessore regionale al Turismo, Marina Chiarelli – Per questa ragione continueremo a investire risorse e competenze per incrementare il posizionamento di questo territorio sugli scenari nazionali e internazionali. Siamo in grado di attrarre nuovi segmenti di mercato e questi primi dati lo confermano. Enogastronomia e offerta culturale sono gli spin-off sui quali abbiamo fatto leva, puntando sul grande potenziale del territorio alessandrino che sta vivendo un momento di importante crescita e consolidamento nel panorama turistico regionale e nazionale. I territori hanno saputo fare rete per promuovere le eccellenze di vicinato valorizzando le peculiarità del nostro territorio».

«I dati relativi al primo semestre 2024 confermano il trend positivo già rilevato negli ultimi anni e fotografano una situazione in crescita per il territorio del turismo alessandrino, che si conferma una destinazione con ottime performance all’interno del panorama turistico piemontese – dichiara Beppe Carlevaris, presidente del Cda di Visit Piemonte – Aumentano sia i turisti italiani che quelli esteri: non solo dei tradizionali e consolidati mercati di Germania, Svizzera, Francia e Benelux ma anche della Spagna e con un incremento significativo dei viaggiatori provenienti dagli USA. Segno inequivocabile dell’impegno dell’ATL e degli operatori del territorio e del buon lavoro che si sta svolgendo nelle attività di promozione».

«Il ruolo dell’Osservatorio è proprio quello di darci degli strumenti sempre più dettagliati e specifici su cui lavorare, per capire in maniera mirata quali sono gli aspetti ancora da migliorare e quali possono essere le potenzialità per il futuro – spiega Roberto Cava, presidente di Alexala – Ora, avendo questi dati a disposizione, possiamo capire con maggiore cognizione di causa in che direzione sta andando il turismo sul territorio e costruire un’offerta che insista là dove si trovano i migliori margini di attrattiva, o che potenzi gli elementi che hanno ancora spazio per crescere».

L’offerta ricettiva del primo semestre 2024

Il territorio della provincia di Alessandria rappresenta circa il 6,6% dell’offerta ricettiva regionale (in termini di numero di esercizi), con una crescita, rispetto allo stesso periodo del 2023, del 10,6%.

Guardando al numero di strutture, la ricettività tradizionale della provincia di Alessandria è caratterizzata da una maggioranza di strutture ricettive extralberghiere e, in particolare, i Bed & Breakfast, che rappresentano il 16% del totale. Da sottolineare la forte crescita delle locazioni turistiche che nei primi sei mesi del 2024 costituiscono oltre il 51% del totale della ricettività del territorio.

La maggior parte dei posti letto della ricettività tradizionale si concentra negli alberghi (29,7%) e, a seguire, negli agriturismi (15,1%), nei bed & breakfast (7,7%) e nei campeggi (6,3%); le locazioni turistiche si posizionano al secondo posto con una quota del 24,8%.

La distribuzione dell’offerta ricettiva nelle sotto aree territoriali evidenzia un numero complessivo di strutture ricettive e locazioni turistiche maggiore di 380 unità nel territorio di Casale Monferrato. Superiore alle 300 unità nelle aree di Novi Ligure, Acqui Terme ed Alessandria e Valenza. Guardando ai posti letto, le aree che ne offrono potenzialmente oltre 3.500 risultano nell’ordine i territori di Alessandria e Valenza e di Acqui Terme.

Dati statistici dei movimenti turistici del primo semestre 2024

Nel primo semestre 2024, i movimenti turistici nella provincia di sono in aumento rispetto allo stesso periodo del 2023 (+4,8% negli arrivi e +11,3% nei pernottamenti).

In questa prima fase, la crescita percentuale nell’Alessandrino è stata superiore rispetto a quella registrata sul territorio regionale.

Dall’analisi per settore ricettivo si evidenzia che oltre il 60% dei turisti sceglie le strutture ricettive alberghiere. Da sottolineare il 13,3% di presenze nelle locazioni turistiche.

Dal punto di vista dei mercati di provenienza, quasi il 60% dei movimenti turistici nella provincia di Alessandria sono di provenienza italiana: i principali bacini si ritrovano nella Lombardia e, a seguire, nel turismo interno regionale e nella Liguria; da sottolineare nei pernottamenti il terzo posto della Campania, che cresce di quasi il 12% in confronto al primo semestre 2023. Complessivamente, il mercato italiano aumenta sia negli arrivi (+2,2%) che nelle presenze (+5,9%).

I movimenti turistici dei mercati esteri, la cui quota corrisponde a più del 40% del totale, crescono nei primi sei mesi del 2024 dell’8,7% negli arrivi e del 19,6% nei pernottamenti. I principali mercati sono Germania, Svizzera, Francia e Benelux. Gli Stati Uniti d’America al decimo posto incrementano le presenze del 18% in confronto allo stesso periodo dell’anno precedente.

I movimenti turistici nel territorio sono così dettagliati: area di Alessandria e Valenza (stabili negli arrivi, in crescita del 13,4% nelle presenze); l’area di Novi Ligure (+9,2% di arrivi e +13,5% di presenze); Casale Monferrato (+7,3% negli arrivi e +19,7% nei pernottamenti); l’area di Acqui Terme, (+8,5% di arrivi e +5,1% di presenze); Tortona (+8,1% di arrivi e +12% di presenze) e Ovada, quest’ultima vede una leggera flessione complessiva dei dati ma un ottimo aumento delle presenze e degli arrivi degli stranieri nel territorio.

Monitoraggio delle recensioni on-line relative ai comparti della filiera turistica della provincia di Alessandria nel primo semestre 2024

Il monitoraggio delle recensioni on-line della filiera turistica della provincia di Alessandria ha permesso di valutare il sentiment per la ricettività, gli affitti brevi, la ristorazione e le attrazioni, unitamente ad un benchmark specifico rispetto al Piemonte.

I punti di interesse del territorio della provincia di Alessandria monitorati nelle recensioni on-line rappresentano una importante realtà e i nostri luoghi più iconici sono spesso ricercati online e godono di un sentiment positivo, anche qui grazie ad un costante monitoraggio si potranno mettere in campo azioni specifiche.

La ristorazione è sempre il comparto della filiera della provincia di Alessandria che possiede la quantità più alta di punti di interesse monitorati pari a 2.000.

Valutando il volume di tracce digitali, si ritrova una proporzione analoga a quella dei punti di interesse: per la provincia di Alessandria 53.300 contenuti, che rappresentano il 7% del totale regionale.

Premettendo che il risultato dell’analisi del sentiment risulta tendenzialmente più positiva quando si riduce il numero di punti di interesse/numero di recensioni, emerge che il sentiment sulla rete della provincia di Alessandria è 87,4/100 in linea con la media regionale.

Nella ricettività la provincia di Alessandria presenta un valore di sentiment pari a 88,8/100, per le attrazioni il valore di sentiment pari a 90,4/100.

Monitoraggio OTA

Dal monitoraggio delle offerte sui canali on-line delle OTA – Online Travel Agency – si evidenzia che nel periodo gennaio-giugno 2024, nella provincia di Alessandria, la saturazione delle OTA – cioè il rapporto fra il totale camere venduto sul canale online rispetto al totale camere veicolato sul canale – corrisponde al 35% (-4,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente); analogo risultato per il Piemonte: 35% (-3,9%).

Spend Index

Il monitoraggio della spesa effettuato attraverso le transazioni in loco con carte di credito straniere nel territorio della provincia di Alessandria nel primo semestre del 2024, evidenzia una crescita in termini di volumi di spesa del 14,7% e di numero di carte del 15,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La spesa media per singolo visitatore è decisamente elevata e supera i 270 €, ma risulta in ogni caso in leggero calo sul totale periodo: fanno eccezione i mesi di febbraio e aprile.

I principali mercati sono i Paesi dell’Est Europa, Medio Oriente e Asia. In termini di spesa media per singolo visitatore, i mercati più spendenti sono gli Emirati Arabi, con oltre 980 €, e i Paesi del Medio Oriente, con oltre 660 €, la presenza dell’Outlet di Serravalle Scrivia e del distretto orafo di Valenza sono fattori che influenzano positivamente questi dati.