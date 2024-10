Mentre stiamo scrivendo (le 19,30 di giovedì 3 ottobre) l’operazione è ancora in corso ma non è sfuggita ai tanti automobilisti che hanno transitato sulla provinciale per Castelnuovo Scrivia e hanno notato un dispiegamento notevole di forze dell’ordine: cinque pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Tortona e una della Polizia Municipale. Diverse le segnalazioni giunte in redazione da parte di numerosi cittadini, preoccupati per quello che stava succedendo.

In realtà, a quanto pare nulla di particolarmente grave, ma soltanto una Fiat panda “sospetta” che è stata intercettata dai carabinieri in una stradina periferica a breve distanza dalla discarica dei rifiuti. Secondo quanto è stato possibile apprendere i militari si sono avvicinati all’auto intimando di fermarsi e la panda con alcune persone a bordo si è data alla fuga immettendosi sulla ex statale per Voghera. E’ nato un inseguimento per alcuni Km fino al cavalcavia sull’ A/7 lungo la provinciale per Castelnuovo dove i fuggitivi hanno abbandonato la Panda e sono scappati lungo i campi o forse anche in autostrada.

Mentre scriviamo sono ancora in corso le operazioni per rintracciarli