Sono tornati entusiasti gli studenti del Liceo Peano che si sono recati in Scozia dal 14 al 21 settembre per partecipare allo stage di lingua inglese. Famiglie accoglienti, attività entusiasmanti, luoghi iconici del panorama scozzese, didattica avanzata sono gli elementi caratterizzanti che hanno reso il viaggio indimenticabile.

L’esperienza, resa possibile grazie al costante supporto dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Rita Marchesotti e di Daniela e Antonella della segreteria, ha coinvolto 45 allievi dei diversi indirizzi accompagnati dalle docenti Paola Torre, Lia Giachero e Luciana Giuliani.

Partiti sabato 14 per Edimburgo i ragazzi hanno vissuto un programma intenso, di full immersion nella lingua inglese che ha previsto la sistemazione in famiglie selezionate e la partecipazione tutti i giorni, dalle 9 alle 18, ad attività in lingua secondo la modalità CLIL di storia, arte, educazione civica e scienze nella capitale scozzese, a Glasgow e nelle Highlands.

La metodologia didattica, basata su lezioni interattive in lingua inglese incentrate su contenuti della storia, del mito e della letteratura (dai Celti a Mary Stuart a Harry Potter) ha permesso agli allievi di vivere un’esperienza di apprendimento unica integrando lingua e cultura, grazie anche agli insegnanti-animatori scozzesi Claire, Damon e Melanie.

Così sono state organizzate attività coinvolgenti all’interno del Castello di Edimburgo, del Parlamento Scozzese, dei castelli di Sterling e Craigmillar, della Cappella di Rosslyn e al Dean Village, sulle colline di Calton Hill e sull’Arthur’s Seat. Divertentissima è stata la partecipazione ai balli tradizionali Ceilidh e ai giochi delle Highlands; e ancora molte apprezzate anche le attività a Glasgow e nelle Highlands, a Loch Lubnaig, nel Trossachs National Park con la visita ai famosissimi Kelpies, le staute equestri più grandi del mondo. Non poteva mancare per concludere la tradizionale serata “fish and chips”.

La combinazione di tecnologia, live sessions e immersione nella cultura ha, dunque, reso il corso stimolante, avvincente e motivante, finalizzato all’uso della lingua inglese come strumento di comunicazione e di espressione del pensiero. Un meritato plauso a tutti i ragazzi che hanno saputo partecipare appassionatamente ed in modo più che adeguato a tutti momenti di questo innovativo stage.