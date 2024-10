In occasione della ricorrenza di Halloween, giovedì 31 ottobre, il Comune di Valenza organizza, un pomeriggio di festa con magia, animazione, dolcetto o scherzetto? e una mostra “da paura” presso il Centro Comunale di Cultura.

A partire dalle ore 16.30, in Corso Garibaldi streghe, fantasmi e mostri bizzarri accoglieranno i bambini con dolcetto o scherzetto?.

In Piazza Verdi magia e animazione per grandi e piccini con Enricus e Paoletta, a cura di Nueva Idea; per merenda la tradizionale castagnata offerta dal Gruppo Alpini di Valenza che insieme ad AVIS, Croce Rossa e Protezione Civile saranno presenti con palloncini, truccabimbi e caramelle.

Il Centro Comunale di Cultura ospiterà, fino alle ore 18.00, una mostra “da paura” con l’esposizione di disegni a tema Halloween realizzati dai bambini delle scuole dell’infanzia e primarie della città, ed è prevista una premiazione per i disegni più “mostruosi” (dalle ore 16,30).

“Pur avendo radici nordeuropee, Halloween è una ricorrenza che riscontra affinità con molte tradizioni del folklore regionale italiano. Ad esempio, in Piemonte tra tutte le usanze tradizionali legate alla commemorazione dei defunti c’era anche quella di lasciare fuori dalla porta una zucca svuotata e illuminata da un lumino, a volte intagliata con un sinistro sogghigno, per scacciare le presenze ostili. Potrebbe essere questo il motivo per cui la festa di Halloween, così come la conosciamo oggi, è riuscita ad affermarsi diventando popolare in tutta Italia per la gioia dei più piccoli che colgono l’occasione per travestirsi e divertirsi insieme.” così commentano il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore Alessia Zaio.

Per le vie del centro la festa continuerà fino alle ore 19.00.

In caso di maltempo il programma potrebbe subire variazioni.