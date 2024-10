Si è svolta ieri, martedì 22 ottobre, l’assemblea della CAV Consulta Associazioni del Volontariato di Tortona, convocata e presieduta dal Sindaco Federuico Chiodi, per il rinnovo delle cariche, in particolare la composizione del Consiglio di Presidenza (composto da sette membri) e per nominare Presidente e Vice.

Sono stati eletti nel Consiglio di Presidenza: Pia Camagna (Associazione Enrico Cucchi), Patrizia Mauri (OFTAL), Stefano Panza (Ass. Matteo 25), Antonella Massavelli (Croce Rossa Italiana Comitato di Tortona), Daniela Menditto (Ass. Estro Armonico), Anna Bisio (Comunità pastorale San Marziano), Ottavio Pilotti (Società Storica Pro Iulia Dertona); del Comitato di Presidenza fa parte di diritto anche l’Amministrazione Comunale rappresentata dall’Assessore Giordana Tramarin. Nella prima riunione tenutasi a margine dell’assemblea, sono stati riconfermati Presidente della CAV Pia Camagna e Vicepresidente Patrizia Mauri.