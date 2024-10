L’ex complesso conventuale San Francesco (già Ospedale Militare) torna a vive con due importanti eventi che ne testimoniano il progressivo recupero funzionale ottenuto grazie ad interventi architettonici, strutturali e impiantistici.

Giovedì 31 ottobre, nella serata più misteriosa dell’anno, nell’ambito dell’Ottobre Alessandrino, a cura di Alessandria Film Festival, in collaborazione con Museo Nazionale del Cinema di Torino e il Comune di Alessandria, alle ore 21.00, sarà possibile assistere alla sonorizzazione live del film “Vampyr” di Carl Theodor Dreyer.

Nella suggestiva cornice della chiesa di San Francesco, Paolo Spaccamonti e Ramon Moro trasformano “Vampyr” in un’esperienza visiva e sonora che restituisce al pubblico contemporaneo tutto il mistero e l’inquietudine di un horror onirico che ha influenzato generazioni di cineasti. Pur essendo il primo film sonoro di Dreyer, Vampyr ricorre assai poco ai dialoghi e lascia spazio alle incursioni visionarie dei due musicisti, che costruiscono con le immagini un contrappunto volto ad esplorarne e approfondirne l’anima più mistica e notturna.

Sabato 2 novembre sarà possibile visitare l’ex complesso conventuale San Francesco e apprezzare il lavoro di recupero che si sta effettuando per la valorizzazione della “fabbrica” trecentesca.

Infatti, in occasione della giornata di valorizzazione del patrimonio culturale, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo sarà presente per presentare il cantiere in corso volto al restauro e alla rifunzionalizzazione della chiesa, che sarà in futuro adibita a nuova sede espositiva delle collezioni civiche storico-artistiche e dei materiali archeologici provenienti dal territorio alessandrino, nell’ambito dei lavori finanziati dalla Città di Alessandria e in parte dal Ministero della Cultura.

Le visite guidate, previste a cura del personale della Soprintendenza in collaborazione con l’impresa esecutrice avranno una durata di circa un’ora, con partenze alle ore: 10.15, 11.30, 12.45.

Per ragioni organizzative e di sicurezza, ad ogni partenza saranno accompagnate nella visita al cantiere complessivamente venti persone per ogni turno, che dovranno prenotarsi entro le ore 14.00 del 31 ottobre 2024 scrivendo all’indirizzo: sabap-al.eventi@cultura.gov.it.