“Sarà una Fiera molto ricca di appuntamenti, tutti improntati sull’autenticità e pensati sia per i turisti sia per le famiglie.” Così il sindaco di Odalengo Piccolo Mirella Panatero lancia l’invito di partecipazione all’edizione numero 31 di “Tufo & Tartufo”, la consueta Fiera Regionale del Tartufo Bianco che domenica 13 ottobre tornerà ad animare il borgo collinare del cuore del Monferrato dall’alba al tramonto con tanti appuntamenti. Al centro del programma, sostenuto anche da regione Piemonte e Provincia di Alessandria, vi è il territorio con i suoi prodotti e produttori: il selezionato mercatino di tipicità enogastronomiche e di artigianato creativo diventerà il fulcro di Piazza Piemonte e dintorni. Sotto la Casa Comunale i visitatori potranno trovare formaggi, vini, miele, ortaggi, salse, golosità dolciarie e di pasticceria e articoli decorativi, di regalistica e hobbistica con particolare attenzione alla filosofia km0 e alle tecniche produttive. Tante le curiosità da scoprire in fiera con l’opportunità di poter dialogare con gli stessi artigiani, effettare laboratori o assistere a lavorazioni (ad esempio attività legate al miele, alla pietra da cantone) e ottenere informazioni sui metodi di produzione e sui consigli di utilizzo. Se il mercatino si protrarrà dalle 9 fino al tramonto, in mattinata si terranno anche intrattenimenti per bambini mentre l’attenzione degli adulti sarà rivolta anche ai tartufi che faranno la loro comparsa sui banchi espositivi della Fiera per essere valutati attentamente dai giurati del Centro Nazionale Studi sul Tartufo di Alba. Saranno loro a stilare le classifiche dei migliori esemplari di “Tuber Magnatum Pico” per procedere alle premiazioni. Ma prima del momento saliente, la mattinata sarà ricca di eventi: dall’intrattenimento musicale della Banda della Collina all’appuntamento di approfondimento sulla pietra da cantone (inizio alle ore 10.30) presso la Biblioteca Comunale. Qui interverranno il geologo Alfredo Frixa che presenterà la mostra “Odalengo Piccolo: antichi mari, tartufi e falsi tufi” e Corrado Calvo, presidente dell’Ecomuseo della Pietra da Cantoni di Cella Monte. L’iniziativa riporterà ad Odalengo un interessante focus sulla pietra locale, proprio nel decimo anniversario del riconoscimento Unesco per i “Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato” per il quale proprio gli infernot scavati in questo materiale sono stati elementi primari. Alle parole si affiancheranno documenti, proiezioni e immagini che daranno vita ad un vero e proprio percorso conoscitivo sulla pietra da cantone, animato anche da dimostrazioni in loco. Il geologo-sedimentologo Alfredo Frixa presenterà alcuni aspetti geologici riguardanti il territorio comunale, dal titolo “Odalengo Piccolo: antichi mari, tartufi e falsi tufi”. In particolare, accennerà al significato geologico del termine “Tufo”, roccia vulcanica assente nel Monferrato, ma che fa parte del linguaggio dei cavatori e di quello popolare. Si parlerà poi delle unità geologiche, di età compresa tra circa 33,9 e 5,3 milioni di anni fa, che formano le colline del territorio comunale di Odalengo Piccolo, di antichi ambienti deltaici, marini ed evaporitici, di fossili e di cave abbandonate e di infernot. Per finire, si passerà ai terreni del Tuber magnatum Pico, 1788, il tartufo bianco pregiato. L’evento si svolgerà all’interno del Palazzo Municipale, nella sala Biblioteca P. Giordano Odalengi sita al piano terreno, nell’ambito di una mostra legata alla tematica della relazione presentata.

Alle 11.30 saranno protagoniste le terre odalenghesi nella chiacchierata con Piera Nanetti Caramellino che presenterà la seconda edizione del libro “Odalengo Piccolo e la sua gente” di Giancarlo Caramellino. Non solo storia ma anche arte: i suggestivi locali del piano interrato del Palazzo Comunale ospiteranno infatti le opere dell’artista Oriana Salina Cotti che nella “sua” Odalengo sarà protagonista dell’esposizione pittorica dal titolo “In cammino dal Monferrato a…”, un vero e proprio viaggio itinerante mediante la pittura che dal Monferrato si spinge verso il mare e la montagna attraverso le stagioni e con un messaggio finale di omaggio alle donne tutto da scoprire.

In tarda mattinata inizierà il talk in piazza che coinvolgerà le autorità presenti estendendosi a personalità del mondo della cultura e dell’imprenditoria del Monferrato che permetterà anche di acquisire notizie sull’andamento di questa prima parte della nuova stagione tartufigena. Nel frattempo nell’area fieristica di piazza Piemonte e lungo l’adiacente via Serra il pubblico potrà anche trovare, tutto il giorno la postazione dello scambio libri in collaborazione con “Libriamoci a Vercelli” con la possibilità di lasciare e ritirare volumi dalle 10 alle 18 ma potrà anche partecipare ad un curioso quiz sulla conoscenza del Monferrato che verrà organizzato in due slot con annuncio dei più bravi conoscitori del territorio verso le 12.30 e alle 17.30. Partecipare è semplice: basterà compilare entro gli orari di fine quiz l’apposita scheda riportando i nomi dei luoghi ritratti in dieci immagini del territorio.

Non c’è fiera senza buona cucina… ed ecco che il pranzo di “Tufo & Tartufo” vedrà protagonisti i piatti della tradizione preparati ad arte dall’Associazione “Amici di Montaldo” della vicina Cerrina Monferrato (tris di antipasti monferrini, agnolotti con sugo bianco o con tartufo, arrosto e contorno, bonet; non è richiesta la prenotazione). Saranno attivi nell’accoglienza dei commensali anche i ristoranti del paese ed inoltre, per tutta la giornata, sarà disponibile la postazione dell’Agrimacelleria Micco di Moncalvo che proporrà il ghiotto panino con il bollito di bue.

Alle 14.30 sarà tempo di passeggiata: torna infatti l’appuntamento con “Camminare il Monferrato” che porterà in compagnia della guida Anna Maria Bruno a conoscere gli angoli più suggestivi del territorio raggiungendo, fra vigne e campi, lo scomparso Mulino di regione Moretta, sulle tracce del sentiero con i cristalli di gesso.

Nel pomeriggio arriva in fiera anche l’atteso spettacolo “Ochner Cabaret” che porterà giocoleria con palline e clave, clownerie, pupazzi e teatro di figura, equilibrismo su bidoni, magie comiche e di fuoco a cura dei Fratelli Ochner, artisti di fama nazionale nell’ambito dell’arte e circo di strada, capaci di attirare a sé il pubblico degli eventi più importanti mantenendo ben alto il coinvolgimento di grandi e piccini. Le esibizioni si alterneranno ad un nuovo appuntamento con la musica popolare che vedrà all’opera gli elementi dell’A.T.pic Ensemble i quali, in modalità itinerante faranno calare su Odalengo Piccolo il festoso spirito delle tradizioni di paese.

“Quest’anno abbiamo dedicato molte energie a Tufo & Tartufo – aggiunge il sindaco di Odalengo Piccolo Mirella Panatero – in quanto crediamo che questo evento turistico, fortemente improntato sull’identità del territorio, possa accendere i riflettori sulle ricchezze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche non solo del nostro Comune ma di tutto il territorio. Invitiamo tutto il pubblico a godersi una giornata di relax nella quale trovare programmi per tutti i gusti, senza dimenticare i più piccoli. L’impegno organizzativo per una piccola realtà è imponente e per questo non smetterò mai di ringraziare tutti i volontari che collaborano alla buona riuscita di questa imminente edizione.”

In occasione della Fiera, domenica, la strada provinciale che attraversa Odalengo Piccolo sarà chiusa al traffico unicamente nel tratto interessato dalla manifestazione: il pubblico potrà dunque raggiungere la Fiera di Odalengo Piccolo sia da Pozzo di Odalengo Grande sia da Moncalvo (attraverso Guazzolo) trovando aree destinate a parcheggio nelle immediate vicinanze della Fiera.

Per informazioni relative alla Fiera: tel. 0141 919126 (martedì e venerdì, in mattinata), tel. 333 2343341 oppure scrivere a info@comune.odalengopiccolo.al.it