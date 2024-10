Una giornata di divertimento per tutti in via Meardi con caccia al tesoro e i giocolieri che faranno divertire grandi e piccini. Non mancherà una gustosa merenda per tutti.

Per concludere in bellezza, alla sera in piazza Caduti per la Patria Garden Bar propone drink e una selezione di panini classici e salamelle alla griglia.

Immancabile appuntamento del cuore con il concerto benefico a sostegno della ricerca, un evento speciale per stare insieme all’insegna della musica e della solidarietà. Il ricavato sarà devoluto all’associazione Franca Pasquali Cassola in favore del reparto di senologia dell’ospedale di Tortona.

La mostra sull’Albergo Reale d’Italia di Voghera e su Emilio Torti da Molino sarà ancora eccezionalmente aperta (17-18.30) per un tuffo nei ricordi di fasti passati.

PROGRAMMA

ore 15:00 ritrovo al Rione Livelli (via Meardi)

al Rione Livelli (via Meardi) ore 15:30 inizio tassativo caccia al tesoro – regolamento

– regolamento ore 17:00 elezione Miss e Mister Livelli con “rinomata giuria”

con “rinomata giuria” animazione con “Pazzanimazione”

con “Pazzanimazione” esposizione auto di “Autogarden srl”

di “Autogarden srl” merenda per tutti

per tutti ore 18:30 Garden Bar open con drink, panini e salamelle

open con drink, panini e salamelle ore 19 piazza Caduti per la Patria concerto benefico

ISCRIZIONI

iscrizioni aperte fino al 10 ottobre ai numeri 3395979167 e 3395985397 (via whatsapp con elenco nominativi partecipanti, nome squadra e recapito telefonico in caso di ricontatto)