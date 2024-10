La notizie è di quelle veramente importanti per la città di Tortona che ha sempre avuto problemi col sistema di trasporto pubblico che adesso fa un salto di qualità. Progettato dal Comune in collaborazione con l’Agenzia della Mobilità Piemontese, la Fondazione SLALA e Bus Company, il nuovo servizio di trasporto sarà infatti attivo da lunedì 4 novembre.

Il rinnovato servizio si svilupperà su tre distinte linee urbane: la “Linea Blu”, corrispondente all’attuale linea urbana, e che pertanto continuerà a servire la zona nord est della Città, transitando dal quartiere Oasi, e quella a sud, toccando il rione San Bernardino in viale Kennedy, largo Europa, il Movicentro presso la Stazione dei treni e l’Ospedale; la “linea Rossa” disegnerà un percorso circolare con partenza dal Movicentro transitando in via Pelizza da Volpedo, presso il cimitero, la zona del Castello con fermate allo Chalet (sede dei servizi educativi comunali) e in via Montello, scendendo poi verso l’ospedale per fare quindi ritorno alla stazione ferroviaria. Infine, la “linea Verde” sempre in partenza dal Movicentro, si dirigerà verso piazza Allende per raggiungere successivamente l’area logistica di Rivalta Scrivia, facendo tappa alla Cittadella dello Sport e le principali attività presenti nella zona, fino al Parco Scientifico e Tecnologico e l’Interporto. Proprio quest’ultima linea è stata fortemente voluta dall’Amministrazione comunale e ha visto la collaborazione diretta delle aziende attive a Rivalta, coordinando anche gli orari dei passaggi con i turni di lavoro per istituire un servizio pensato in particolare per i numerosi lavoratori che ogni giorno devono raggiungere l’area industriale.

“Potenziare e rinnovare il servizio di trasporto pubblico è un progetto sul quale stiamo lavorando da tempo – ha dichiarato il Sindaco Federico Chiodi – ringrazio tutti i partner e le aziende del polo logistico industriale di Rivalta che hanno compreso e sostenuto questa importante iniziativa. Al momento il servizio è in una fase di sperimentazione che ci consentirà di effettuare eventuali aggiustamenti per il futuro, ma garantire un sistema di trasporto pubblico efficiente, completo e sostenibile era certamente uno degli obiettivi della nostra Amministrazione che oggi possiamo dire di avere avviato”.

Il servizio è effettuato con l’utilizzo di quattro mezzi totalmente elettrici e accessibili alle persone con disabilità; biglietti e abbonamenti (è prevista la possibilità di abbonarsi settimanalmente, mensilmente, e trimestralmente) saranno acquistabili online, presso il Movicentro, nelle biglietterie convenzionate e per la singola corsa anche direttamente a bordo senza alcuna maggiorazione. Alle fermate sarà inoltre disponibile un QR code che rimanderà al sito web per l’acquisto dei biglietti, gli orari delle corse ed alla possibilità di monitorare i passaggi dei mezzi in tempo reale.

“È fondamentale che la mobilità cittadina – conclude Enrico Galleano AD di Bus Company – si adatti alle nuove esigenze dell’utenza. Grazie alla collaborazione con le amministrazioni comunali più illuminate e all’impegno attivo con l’Agenzia della Mobilità Piemontese, tutto questo diventa possibile in un’ottica di miglioramento continuo e di crescita del servizio, in un mondo in costante evoluzione che cerca soluzioni più smart in linea, anche, con nuove esigenze di sostenibilità.“

Tuti i dettagli al link https://www.oggicronaca.it/wp-content/uploads/2024/10/Depliant-Tortona-2.pdf

Gli orari della Linea Blu del centro e quelli della Linea Verde al palazzetto dello sport e all’interporto. m

Di seguito al linea rossa sul Castello che per ora ha solo 5 corse al giorno ma non è escluso che in futuro potrebbero essere incrementate