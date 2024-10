Sarà ufficialmente in funzione da lunedì 4 novembre il sistema di controllo degli accessi alle aree pedonali urbane lungo l’asse della via Emilia, nel centro storico di Tortona e alla zona traffico limitato di piazza San Simone. Dopo il periodo di sperimentazione avviato ad inizio settembre sarà infatti avviato anche il regime sanzionatorio: le apparecchiature installate (comprese di uno schermo che segnalerà lo stato di attivazione) in grado di riconoscere le targhe dei veicoli autorizzati, cioè dei titolari di permesso di transito che gli operatori della Polizia Locale hanno provveduto a registrare nel sistema informatico.

Si ricorda a tutti coloro che hanno diritto al passaggio e non l’avessero ancora fatto di usufruire della procedura online sul sito web comune.tortona.al.it per registrare i loro veicoli accedendo all’area personale con SPID o CIE. Per informazioni sarà comunque sempre possibile contattare telefonicamente il comando di polizia al n. 0131821555.

I permessi nell’area urbana pedonale sono consentiti ai residenti per raggiungere garage e cortili, a operatori privati come artigiani e commercianti per carico e scarico merci e a tutte le categorie e nelle modalità indicate alla pagina https://comune.tortona.al.it/it/servizi/page/richiedere-permesso-di-accesso-ad-area-ztl