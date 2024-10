Una serie di controlli con l’impiego delle unità cinofile, eseguiti in concerto con i Dirigenti Scolastici, ha consentito di portare la quotidiana attività antidroga svolta dai Carabinieri anche all’interno delle scuole superiori della provincia.

Il mese di ottobre è stato occasione di una campagna di prevenzione su tutto il territorio, che ha coinvolto prioritariamente proprio gli istituti scolastici e di formazione.

Nella conferenza stampa odierna, presso il Comando Provinciale di Alessandria, alla presenza del Comandante, Ten. Col. Giovanni Palatini, e del Ten. Col. Silvio Mele, responsabile del Reparto Operativo, la Dirigente Provinciale dell’ambito territoriale di Alessandria e Asti, dott.ssa Laura Bergonzi, ha applaudito all’iniziativa dei Carabinieri, non nuovi a questo genere di attività, che continueranno a ripetersi nel tempo e presso quante più possibili scuole dell’alessandrino, del novese, del tortonese, del casalese e dell’acquese.

Numerosi i Carabinieri e i cani impegnati nei controlli, nel pieno rispetto delle attività scolastiche e degli studenti, costantemente seguiti dai docenti e dai Dirigenti Scolastici, che hanno potuto monitorare le verifiche effettuate nelle classi e nei luoghi comuni.

L’impiego delle unità cinofile dei Carabinieri, in alcune occasioni supportate da quelle di altre forze di polizia, come la Polizia Locale di Alessandria e la Polizia Penitenziaria di Asti, hanno permesso controlli più approfonditi ed efficaci, suscitando anche la curiosità dei ragazzi, coinvolti in brevi simulazioni per comprendere il lavoro di questi cani dal particolare addestramento.

I controlli dei Carabinieri, in accordo con le scuole, rientrano in un più ampio progetto di educazione alla legalità e mirano prevalentemente alla prevenzione e al contrasto della diffusione delle droghe, soprattutto in ambito scolastico e in danno delle fasce più giovani.

Link video: https://we.tl/t-SebzSB58OD