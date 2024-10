Lo scorso 29 settembre, in occasione dell’iniziativa promossa dall’Automobile Club di Alessandria “RUOTE NELLA STORIA 2024”, la Polizia di Stato, oltre ad accompagnare gli spostamenti con due motoveicoli della Sezione Polizia Stradale di Alessandria – Distaccamento di Acqui Terme, ha partecipato al raduno con un’Alfa Romeo Alfetta 1.8 del 1977, vettura protagonista di un periodo complicato della nostra storia e largamente impiegata per i servizi di Polizia Stradale, erede ed evoluzione all’Alfa Romeo Giulia dalla quale si distingueva per la maggior cilindrata e le superiori caratteristiche prestazionali e di guida.

La manifestazione, realizzata nel rispetto di un format nazionale ideato dal Club ACI Storico che prevede raduni e incontri in tutta la penisola, si è svolta in modalità turistico/culturale, senza alcuna velleità agonistica e con un programma culturale, ecologico, artistico e gastronomico, ha portato i partecipanti, possessori di auto storiche, a guidare negli spettacolari e suggestivi percorsi piemontesi.

Dopo essere partiti dal centro di Alessandria, il corteo formato da 31 “cimeli” a quattro ruote, tra i quali la bellissima Alfetta 1.8 della Polizia di Stato, si è diretto alla volta di Casale Monferrato, dove ha fatto tappa dapprima nella centrale Piazza Mazzini e poi ha proseguito per la tenuta agricola denominata Grangia di Pobietto, nel comune di Morano sul Po (AL), facente parte dei Luoghi del Cuore del FAI.