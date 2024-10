Il Comune di Francavilla Bisio, in collaborazione con il Distretto del Novese e la Proloco di Francavilla Bisio, è lieto di annunciare per il prossimo 27 ottobre, in occasione della Giornata Internazionale del Paesaggio, AutunnoLand. Questo speciale evento, che si terrà nell’area verde presso gli Impianti Sportivi (con ingresso da Piazza Kennedy), sarà una celebrazione non solo della stagione autunnale, ma anche del paesaggio locale, invitando tutti a riconnettersi con la natura e a riscoprire le bellezze del territorio. Una giornata ricca di attività, intrattenimento e sapori tipici della stagione, per grandi e piccini, dalle ore 11:00 alle 17:30.

Il campo di zucche sarà il protagonista dell’evento, con un’area selfie tra zucche e spaventapasseri, la pesca dei tappi e un suggestivo mercatino di prodotti autunnali da gustare e acquistare. Tra le specialità presenti: i ceci di Merella, la birra artigianale, il lievito madre, il Panciucco, i ravioli alla zucca, il formaggio Montebore, il Gavi DOCG, l’aperitivo novese detto “La bicicletta” e ancora miele, dolci e fiori. Un’opportunità per immergersi nella magica atmosfera autunnale, celebrare il paesaggio e trascorrere una giornata all’insegna del divertimento.

La giornata avrà inizio alle 11:00 con una sessione di Yoga della risata, un’attività che unisce benessere e divertimento in un contesto naturale e rilassante (attività gratuita senza bisogno di prenotazione, munirsi di tappetino per partecipare). Alle 12:00 seguirà un interessante talk sui sapori del territorio, dove sarà presentato un nuovo prodotto locale d’eccellenza: lo Zafferetto.

Per i buongustai, a partire dalle 12:30, sarà possibile partecipare a un delizioso aperipranzo o optare per un affascinante picnic tra le zucche, un’occasione unica per pranzare all’aperto immersi nella bellezza autunnale del paesaggio, con vista sul castello di Francavilla Bisio.

Nel pomeriggio, alle 14:30, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire come nascono i famosi Ravioli De.Co. di Francavilla Bisio grazie al laboratorio “mani in pasta”, organizzato dalla Proloco. Il laboratorio gratuito, aperto ai bambini accompagnati dai genitori, è a posti limitati e richiede la prenotazione, scrivendo a info@distrettonovese.it.

A seguire, alle 15:15, ci sarà la tanto attesa Caccia alla zucca dorata, un gioco coinvolgente e divertente pensato soprattutto per i più piccoli, che metterà alla prova la capacità di ricerca e la fortuna dei partecipanti. La giornata si concluderà con il suggestivo sbarazzo delle zucche, un’originale attività di chiusura che regalerà un’ultima esperienza indimenticabile.

AutunnoLand sarà un’occasione imperdibile per vivere appieno la magia dell’autunno, scoprire i prodotti a km0, sostenere le realtà locali e vivere un’autentica esperienza di comunità. Il Comune di Francavilla Bisio, in collaborazione con il Distretto del Novese e la Proloco invita tutti a partecipare a questa grande festa, dove la natura, i sapori e le tradizioni si fondono in un’esperienza unica. L’ingresso all’evento è gratuito.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, visitare il sito www.distrettonovese.it o contattare info@distrettonovese.it.

CONTATTI PER LA STAMPA

Distretto del Novese

Via Gramsci 11-15067 Novi Ligure

Barbara Gramolotti|info@distrettonovese.it

Tel.+39 335 539 2548

Web https://www.distrettonovese.it