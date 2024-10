L’edizione numero 12 di Aromatica – Profumi e Sapori della Riviera Ligure si svolgerà dal 9 al 11 maggio 2025. L’Amministrazione comunale di Diano Marina conferma la volontà di celebrare i sapori liguri e le eccellenze enogastronomiche in un appuntamento diventato imperdibile, capace di attrarre migliaia di visitatori e di promuovere l’immagine turistica e culturale del Golfo dianese della Riviera ligure. Confermato anche il progetto Aromatica Off che si concretizzerà in una serie di iniziative di promozione che anticiperanno e valorizzeranno l’edizione del 2025. Tra queste, la partecipazione a eventi (OliOliva a Imperia dal 8 al 10 novembre e Villaggio dei Comuni a Torino dal 22 al 24 novembre).

Correlati