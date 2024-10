Più di 300 giovani provenienti da tutta Italia pronti a partecipare alla prima “Area Sanremo Music Week”. Il nuovo format della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo che offre ai giovani che parteciperanno alle audizioni di Area Sanremo occasioni per arricchire la propria esperienza, confrontarsi con professionisti della musica ed altri artisti, farsi conoscere e vivere a pieno la “città della Musica”

Dal 23 settembre al 18 ottobre 2024 il sito www.area-sanremo.it ha raccolto le candidature dei giovani talenti indipendenti under 27 che sognano un posto al prossimo Festival. Il concorso della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e del Comune di Sanremo, permetterà quest’anno a due artisti emergenti di accedere alla serata finale di Sanremo Giovani e ad uno di loro di partecipare al Festival di Sanremo nella categoria “nuove proposte” re-introdotta nel regolamento da Carlo Conti.

Quest’anno sono state 318 le iscrizioni nella categoria “artista singolo”, 10 della categoria “duo”, 8 nella categoria “band”. Dei 336 iscritti, 29 sono minorenni. In testa tra le regioni di provenienza degli iscritti la Lombardia e il Lazio, seguite da Toscana e Puglia.



Il nuovo limite di età (sceso dai 30 ai 27 anni, in linea con il regolamento di Sanremo Giovani) ha escluso una fascia d’età che lo scorso anno rappresentava circa il 35% delle iscrizioni. Artisti emergenti per i quali la Fondazione sta studiando nuove iniziative di ascolto e coinvolgimento slegate dal concorso.

Novità di questa edizione è rappresentata dal periodo di svolgimento delle audizioni di Area Sanremo che saranno concentrate nel corso di una settimana, da domenica 17 a venerdì 22 novembre.

Il 22 novembre si terrà la finale e la proclamazione dei 10 vincitori di Area Sanremo che sabato 23 novembre si esibiranno davanti a Carlo Conti e alla Commissione RAI che sceglierà i due giovani artisti che prenderanno parte alla finale di Sanremo Giovani trasmessa in diretta dal Teatro del Casinò il 18 dicembre su Rai 1.

Il 22 novembre sarà assegnata anche la Targa Vittorio De Scalzi, un riconoscimento nato per ricordare il grande artista ligure scomparso nel 2022 che ha ricoperto fino all’ultimo ruoli importanti all’interno di Area Sanremo e che ha sempre dimostrato grande attenzione e sensibilità verso le nuove generazioni di artisti

Nel corso della settimana tante le attività dedicate ai giovani talenti, come aveva ricordato in apertura candidature l’avv. Filippo Biolé, presidente della Fondazione: “Anno dopo anno ci siamo posti l’obiettivo di far crescere quelle che abbiamo battezzato come ‘Area Sanremo Experience’. Opportunità che vogliamo offrire ai giovani artisti di tornare a casa dopo l’audizione – qualunque esito questa abbia avuto – arricchiti di conoscenze, incontri ed esperienze utili per il loro percorso. Quest’anno siamo riusciti a concentrare le audizioni in un’unica settimana ed implementare tante nuove attività collaterali, per questo abbiamo battezzato questa settimana con il nome di Area Sanremo Music Week”.

Chicca Dedali, ex vice presidente Fondazione, oggi Assessore Cultura, Sinfonica, Patrimonio, Centri Storici e Frazioni del Comune di Sanremo, che da sempre ha sostenuto lo sviluppo del progetto prosegue: “Queste attività stimolano i giovani a scoprire la nostra città – la città della Musica – a lasciarsi sorprendere dal mondo dell’Orchestra Sinfonica e a farsi ispirare dalle storie di grandi artisti e professionisti che a Sanremo hanno legato momenti cruciali della loro carriera e della loro storia personale”.

Da RPM Sanremo, il concorso pianistico internazionale che si svolge ogni settembre, alle produzione estive, fino ad arrivare ad Area Sanremo, viene riconosciuto alla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo la capacità di offrire agli artisti – da quelli già affermati agli emergenti – un ambiente estremamente disteso e accogliente nel quale esprimersi al meglio. Il M° Giancarlo De Lorenzo, direttore artistico della Fondazione racconta: “Questo è diventato il nostro tratto distintivo e crediamo sia un approccio quanto mai importante con i giovani talenti che affrontano le audizioni con tutto il carico di emozioni, timori e ansie che queste situazioni comportano”.

PROGRAMMA AREA SANREMO MUSIC WEEK



Tra una fase e l’altra delle audizioni (le convocazioni sono già state pubblicate sul sito), i candidati di Area Sanremo, potranno partecipare a talk con professionisti del settore e artisti, a visite al Teatro Ariston e alla sede del Club Tenco, esibizioni, proiezioni.

Il calendario completo degli appuntamenti ed opportunità sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito https://www.area-sanremo.it/2024/

Tra le attività centrale sarà la “Sinfonica Experience”. Un progetto si protrarrà anche nei mesi successivi alla settimana di audizioni.

I candidati di Area Sanremo, dal 17 al 23 novembre, potranno partecipare ogni giorno a momenti di confronto, conoscenza reciproca e feedback condotti dal M° Valter Sivilotti (pianista, compositore e direttore d’orchestra che ha lavorato scrivendo e arrangiando per i più noti artisti cantautori italiani) e Franca Drioli (docente di canto moderno, vocalità e interpretazione e ideatrice di progetti teatrali e musicali in cui porta in scena gli allievi in un percorso “dall’Aula al Palcoscenico” anche a fianco di grandi professionisti del settore).

Qualunque sarà l’esito della finale del concorso, la Fondazione selezionerà alcuni talenti che potranno iniziare un percorso gratuito che prevederà un confronto costante a distanza con la direzione artistica del progetto e incontri dal vivo al fine di prepararli a prendere parte ad alcune produzioni della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo dirette dal M° Giancarlo De Lorenzo e ad alcuni concerti legati alle produzioni dirette dal M° Valter Sivilotti.

Tra le produzioni passate in cui sono stati coinvolti giovani artisti di Area Sanremo ricordiamo:

“Omaggio a Vittorio De Scalzi 2023” con Sarah Toscano, Senza Cri, MonnaElisa, NOOR e Pier Frau;

“Omaggio a Vittorio De Scalzi 2024” con Gaia Gorla Neggia, Anita Guarino, Serepocaiontas, Lumen, Roadelli;

“Amii Stewart Sinfonica 2024” con Anita Guarino e Gaia Gorla Neggia (coriste)

“Dalla Puglia a Sanremo: le più bella canzoni del Festival” con Annamaria Rubino “VNLKA”, Dalila Spagnolo, Gabriella Martinelli, Giovanni Giove “Giovami”, Mattia Perelli “Motus”

La Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo

L’Orchestra Sinfonica di Sanremo vanta 119 anni di storia ed è una delle prime orchestre italiane. Inoltre, grazie alla partecipazione al Festival della Canzone Italiana è tra le più note d’Italia ed è divenuta uno dei simboli della città di Sanremo. Un vanto per i suoi cittadini e uno strumento di promozione per il territorio. Fa parte delle 15 istituzioni concertistico orchestrali italiane (ICO) promosse dal Fondo unico dello spettacolo. Il presidente della Fondazione è l’avv. Filippo Biolé. Fanno parte del cda l’avv. Monica Sfamurri e il dott. Massimo Ghione. Il direttore artistico il M° Giancarlo De Lorenzo.