In relazione allo stato di allerta meteo arancione per temporali e piogge diffuse che interesserà il territorio comunale sino alle ore 13.59 di domani domenica 27 ottobre, il sindaco Claudio Scajola ha convocato una riunione plenaria del Centro Operativo Comunale presso la Sala di Sicurezza ed Emergenza, che si è svolta alla presenza di assessori competenti, dirigenti comunali, tecnici e personale operativo. Il COC, che sarà attivo senza sosta per tutta la durata dell’allerta, monitora in tempo reale l’evolversi dell’evento.

Dopo un’attenta analisi dei diversi scenari, non si ravvisano al momento condizioni di potenziale pericolo sulla città di Imperia, per cui non è stata predisposta alcuna ordinanza con misure restrittive specifiche.

Una nuova riunione di aggiornamento è stata comunque convocata per le ore 19.30 per visionare il quadro previsionale aggiornato sull’evoluzione del fenomeno nel corso della notte e della mattinata di domani.

Si raccomanda in ogni caso ai cittadini ogni forma di attenzione, prudenza e rispetto delle misure di auto-protezione.