Alessandria si prepara ad accogliere una nuova stagione comunale realizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo e ASM Costruire Insieme presso il Teatro Alessandrino che si preannuncia ricca di emozioni, riflessioni e grandi interpreti.

La stagione alessandrina è stata inoltre organizzata con il supporto di Alexala Agenzia Turistica Locale della provincia di Alessandria e la partecipazione di Alegas Gruppo Iren.

Il cartellone 2024/2025 offrirà una varietà di spettacoli pensati per coinvolgere e appassionare un pubblico eterogeneo, spaziando da adattamenti di grandi classici a storie di profonda attualità.

Si comincerà il 19 dicembre con Oliva Denaro, tratto dal romanzo di Viola Ardone. Ambra Angiolini, protagonista dello spettacolo, sarà diretta da Giorgio Gallione, offrendo al pubblico un’intensa riflessione sul ruolo delle donne nella società e il coraggio di opporsi alle convenzioni.

A gennaio, il 19, verrà presentato Scene da un matrimonio di Ingmar Bergman, portato in scena da Fausto Cabra e Sara Lazzaro. L’opera indagherà le complessità delle relazioni intime, con una messa in scena profonda e sensibile.

Il primo, il 1° febbraio sul palco sarà la volta di Racconti disumani, tratto dall’opera di Franz Kafka, diretto da Alessandro Gassmann e interpretato da Giorgio Pasotti. Questo spettacolo ci condurrà in un viaggio inquietante e surreale nell’animo umano.

Seguirà, il 14 febbraio, Condominio Mon Amour, una commedia brillante con Giacomo Poretti e Daniela Cristofori, che esplora con umorismo le dinamiche di vita di condominio.

Non mancherà la grande tradizione del teatro italiano con Sior Todero Brontolon di Carlo Goldoni, in programma il 26 febbraio. Franco Branciaroli guiderà un cast d’eccezione per restituire sul palco la vivacità e l’ironia di uno dei grandi maestri della commedia.

La stagione continuerà a marzo con L’abisso, il 15, un toccante monologo di e con Davide Enia, tratto dal libro Appunti per un naufragio. La narrazione, accompagnata dalle musiche di Giulio Barocchieri, ci farà rivivere la tragedia umanitaria del Mediterraneo, un racconto di sofferenza e speranza.

«La stagione di prosa 2024-25 del Comune di Alessandria e della Fondazione Piemonte dal Vivo ripropone la formula adottata con successo negli anni scorsi, con produzioni nazionali, attori e registi di grande fama, affiancati a spettacoli delle compagnie teatrali alessandrine. Stili, scelte artistiche e repertori diversi per un programma articolato su tre sale teatrali (Alessandrino, San Francesco e Ambra), che comprende anche la rassegna “Puck” per la scuola dell’infanzia e il ciclo primario e secondaria primo grado e le “Domeniche a teatro” con le famiglie. Prosegue, con l’attiva collaborazione di tanti insegnanti, il percorso formativo “I mestieri del teatro” e “I mestieri del Cinema”, condotto con grande professionalità dagli operatori teatrali alessandrini e da Torino Piemonte Film Commission. Consentendo ai ragazzi di conoscere da vicino l’affascinante mondo del teatro si creano i presupposti per il futuro pubblico del nuovo Teatro Comunale. Confermati i biglietti a 5 euro per studenti – giovani e “anziani” (Università delle Tre Età) – perché il teatro deve essere di tutti e per tutti» dichiara Giorgio Abonante Sindaco di Alessandria.

«Siamo felici di rinnovare la nostra collaborazione con il Comune di Alessandria per la stagione 24-25 del Teatro Alessandrino. Piemonte dal Vivo svolge un ruolo strategico nel dialogo con i territori, progettando e costruendo insieme l’offerta culturale per valorizzare le peculiarità di ciascun centro. La qualità delle produzioni e la partecipazione di artisti di rilievo nazionale, in programma nella prossima stagione, sottolineano il nostro impegno nel promuovere il teatro come spazio privilegiato per l’espressione artistica e l’inclusione culturale» dichiara Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo.

Il Segmento Off

Parallelamente alla programmazione principale, il Segmento Off offrirà ulteriori momenti di approfondimento e riflessione. 106 Garofani Rossi della compagnia Quizzy Teatro l’11 gennaio al Teatro Ambra, omaggia la memoria antifascista di Velia e Giacomo; Polvere Umana della compagnia Coltelleria Einstein, in scena il 27 gennaio al Teatro San Francesco, in occasione del Giorno della Memoria, ispirato a Se questo è un uomo di Primo Levi; Il 21 marzo sempre al Teatro San Francesco, Miles Gloriosus di Commedia Community, un classico di Plauto, in una nuova e vivace messa in scena; infine, il 4 aprile, la compagnia Stregatti porterà sul palco Uno Due Tre – Sorelle, liberamente ispirato ai racconti di Anton Cechov, chiudendo la rassegna con un’analisi delle dinamiche familiari, tipiche dell’autore russo.

Una rassegna per famiglie al Teatro San Francesco e appuntamenti per le scuole al Teatro Alessandrino

La stagione si arricchisce ulteriormente con una rassegna dedicata alle famiglie presso il Teatro San Francesco che prevede tre appuntamenti domenicali tra febbraio e marzo, pensati per coinvolgere adulti e bambini in un’esperienza teatrale condivisa e da una rassegna dedicata alle scuole con repliche mattutine, entrambe organizzate in collaborazione con la Compagnia Coltelleria Einstein.

Teatro No Limits – Audiodescrizione spettacolo “Scene da un matrimonio”

Piemonte dal vivo anche questo anno propone grazie al progetto “Teatro No Limits” l’audiodescrizione in diretta durante lo spettacolo “Scene da un matrimonio” (19 gennaio 2025). Un’opportunità per rendere il teatro sempre più inclusivo ed accessibile portando l’audiodescrizione in teatro e rendendo tangibili – innanzitutto al pubblico non vedente e ipovedente – i particolari silenziosi della messa in scena: costumi, luci, scenografie, movimenti degli attori. “Teatro no limits” è promosso e realizzato dal Centro Diego Fabbri di Forlì in collaborazione con l’Associazione Incontri Internazionali Diego Fabbri APS, con il Dipartimento Interpretazione e Traduzione – DIT – Università di Bologna Campus di Forlì e con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio Regionale del Piemonte ETS.

Collaborazioni con il FAI e Abbonamento Musei



Tutte le stagioni comunali 2024-25, organizzate in collaborazione con Piemonte dal Vivo, confermano ed estendono il sistema di relazioni con altri enti per ampliare e favorire l’offerta culturale destinata al pubblico dei suoi teatri. Agli iscritti FAI e ai tesserati dell’ABBONAMENTO MUSEI è garantito il biglietto ridotto per gli spettacoli delle stagioni organizzate da Piemonte dal Vivo.

Informazioni su abbonamenti e biglietti

Gli abbonamenti per i 6 spettacoli principali saranno disponibili a partire dal 28 ottobre 2024 presso la biglietteria del Teatro Alessandrino, con possibilità di acquisto online su www.teatroalessandrino.it e su TicketOne. Gli abbonamenti per gli studenti saranno in vendita dal 28 ottobre soltanto in biglietteria. I biglietti singoli saranno in vendita dall’11 novembre 2024, con prezzi che variano da €23 per il biglietto intero in platea a €5 per il ridotto studenti. I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 17.

Per il Segmento Off, i biglietti saranno acquistabili per ciascuno spettacolo direttamente presso le sedi: il Teatro San Francesco e il Teatro Ambra. Anche qui, sono previste agevolazioni per studenti e insegnanti.

Con questa variegata offerta culturale, la Città di Alessandria conferma il suo impegno nel proporre spettacoli di alta qualità, rivolgendosi ad un pubblico ampio e diversificato. Un’occasione imperdibile per riscoprire il potere del teatro e il suo ruolo fondamentale nel riflettere la nostra società.

A questo link è possibile scaricare le immagini in alta risoluzione e le schede degli spettacoli:

https://drive.google.com/drive/folders/1l5Fb0eF2mMGgB643ioQ-o7GrHPPlY_Jf?usp=drive_link

Ufficio Stampa Fondazione Piemonte dal Vivo – Mariateresa Forcelli – forcelli@piemontedalvivo.it

Ufficio Stampa ASM Costruire Insieme – Cristina Rossi – cristina.rossi@comune.alessandria.it

Ufficio Stampa Comune di Alessandria – Federico Callegaro- ufficio.stampa@comune.alessandria.it

CALENDARIO



STAGIONE 2024/2025

19 dicembre 2024

OLIVA DENARO

con Ambra Angiolini

19 gennaio 2025

SCENE DA UN MATRIMONIO

con Fausto Cabra e Sara Lazzaro

1 febbraio 2025

RACCONTI DISUMANI

con Giorgio Pasotti

14 febbraio 2025

CONDOMINIO MON AMOUR

di e con Daniela Cristofori e Giacomo Poretti

26 febbraio 2025

SIOR TODERO BRONTOLON

con Franco Branciaroli

15 marzo 202

L’ABISSO

di e con Davide Enia

SEGMENTO OFF

11 gennaio 2025 – Teatro Ambra

106 GAROFANI ROSSI

Velia e Giacomo, l’antifascista

Compagnia Quizzy Teatro

27 gennaio 2025 – Teatro San Francesco

POLVERE UMANA

Compagnia Coltelleria Einstein

21 marzo 2025 – Teatro San Francesco

MILES GLORIOSUS

Compagnia Commedia Community

4 aprile 2025 – Teatro San Francesco

UNO, DUE, TRE – SORELLE

Compagnia Stregatti



BIGLIETTERIA

Abbonamento 6 spettacoli al Teatro Alessandrino

Intero € 105 + dp online

Ridotto studenti** € 30

Biglietti singoli spettacoli in abbonamento

Intero € 23

Ridotto* € 20

Ridotto studenti** € 5

*Over 65, under 18, possessori Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta, Iscritti FAI

** riservato agli studenti delle scuole elementari, medie inferiori, superiori e agli studenti universitari, studenti Unitre e iscritti ai corsi teatrali del territorio.

Abbonamenti in vendita dal 28/10/24

Biglietti in vendita dal 11/11/24

In biglietteria al Teatro Alessandrino dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19

Il giorno dello spettacolo dalle 17 In biglietteria al Teatro Alessandrino

L’abbonamento e i biglietti si possono acquistare anche on line su www.teatroalessandrino.it www.ticketone.it

SPETTACOLO AUDIODESCRITTO:SCENE DA UN MATRIMONIO

Biglietto ridotto per non vedenti e ipovedenti, gratuito per l’accompagnatore.

Necessaria la prenotazione al numero WhatsApp: 328 24 35 950.Prenotazioni entro 48h dallo spettacolo.

SEGMENTO OFF

Polvere umana, Miles Gloriosus, Uno due tre-sorelle

Intero € 10

Ridotto studenti** € 5

Prenotazione biglietti al numero 339 35 84 518 o sul sito www.teatrostregatti.it

In vendita il giorno dell’evento un’ora prima dell’inizio. Info stregatticomp.teatrale@gmail.com

106 garofani rossi – Velia e Giacomo, l’antifascista

Intero € 10 . Ridotto studenti** € 5. Prevendite on line su www.diyticket.it

*Over 65, under 18, possessori Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta, Iscritti FAI

** riservato agli studenti delle scuole elementari, medie inferiori, superiori e agli studenti universitari, studenti Unitre e iscritti ai corsi teatrali del territorio.

TEATRO ALESSANDRINO

Via Giuseppe Verdi, 12 – Alessandria (AL)

Tel. 0131 252644

TEATRO SAN FRANCESCO

Via S. Francesco d’Assisi, 15 – Alessandria (AL)

TEATRO AMBRA

Via Brigata Ravenna, 8 – Alessandria (AL)

Alessandria – Teatro San Francesco

STAGIONE DI TEATRO PER FAMIGLIE

“DOMENICHE A TEATRO”

Domenica 2 febbraio 2025 – ore 16

L’OMINO DEL PANE E L’OMINO DELLA MELA

Di Alessandro Larocca e Andrea Ruberti

Con Alessandro Larocca e Andrea Ruberti

Regia di Alessandro Larocca e Andrea Ruberti

Compagnia I fratelli Caproni

Domenica 16 febbraio 2025 – ore 16

E LA LUNA SORRISE

Di Ombretta Zaglio

Con Ombretta Zaglio

Regia di Ombretta Zaglio

Compagnia Teatro del Rimbalzo

Domenica 16 marzo 2025 – ore 16

EDDY

Le favole del jazz

Di Giusy Barone

Con Giusy Barone e Selena Bricco

Regia di Giusy Barone

Compagnia Stregatti

INFO BIGLIETTERIA

Prezzi dei Biglietti € 5,00

Modalità di vendita: alla cassa

prenotazione Stregatti/Teatro San Francesco 339 3584518

Biglietteria del Teatro San Francesco aperta il martedì e il giovedì dalle 17,30 alle 19.

STAGIONE DI TEATRO SCUOLA

“PUCK”

Il progetto di incontro tra teatro e nuove generazioni si completa con la rassegna di Teatro Scuola organizzata da Piemonte dal Vivo con Coltelleria Einstein e in collaborazione con TING, che vive grazie alla partecipazione attiva dei docenti, delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi dell scuole primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado – coinvolti nei singoli luoghi.



Mercoledì 11 dicembre 2024 – ore 10,30

Scuole Primarie

CAPPUCCETTO ROSSO E IL LUPO SOLITARIO

Di Giorgio Boccassi

Con Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola

Regia di Giorgio Boccassi e Fabio Comana

Compagnia Coltelleria Einstein

Martedì 11 febbraio 2025 – ore 10,30

Scuole Primarie

IL PAESE SENZA PAROLE

Di Roberto Anglisani, Marianna Batelli e Alessandro Rossi

Con Marianna Batelli e Alessandro Rossi

Regia di Roberto Anglisani

Compagnia Rosso Teatro

Martedì 18 marzo 2025 – ore 10,30

Scuole Primarie

LA GABBIANELLA E IL GATTO

Di Federica Sassaroli

Con Federica Sassaroli e le tavole illustrate da Veronica Bilotta

Regia di Elisa Carnelli e Federica Sassaroli

Compagnia Federica Sassaroli

Mercoledì 26 marzo 2025 – ore 10,30

Scuole Secondarie 1° grado

SHAKESPEARE THE GREAT RAPPER

Di Michela Marella e David Remondini

Con David Remondini e Massimo Betti (alla chitarra)

Regia di Massimiliano Cividati

Compagnia Teatro in-Folio