Sta per prendere il via una lunga serie di appuntamenti ricreativi, didattici e culturali pensati appositamente per i ragazzi, i bambini e le loro famiglie.

A grande richiesta tornano i laboratori didattici al Museo dei Campionissimi nel consueto spazio del sabato pomeriggio. Il filo conduttore della rassegna, giunta alla quarta edizione, è il “Viaggio intorno al mondo”: dieci appuntamenti per conoscere usi, costumi e curiosità di vari paesi che fanno parte dei cinque continenti più due appuntamenti “classici” della rassegna, vale a dire la “Merenda in giallo” e la “Notte al Museo”. Gli incontri, dedicati ai bambini della scuola primaria (età 6-11 anni), si terranno dal 9 novembre al 10 maggio del prossimo anno e sono organizzati in collaborazione con Gli Animattori. I laboratori possono essere prenotati di data in data al numero 351 7091495 (WhatsApp). Con questa iniziativa il Museo si conferma un’esperienza educativa che aiuta a imparare e studiare divertendosi. Questo il programma:

9 novembre 2024 ● Argentina

23 novembre 2024 ● Canada

7 dicembre 2024 ● Nuova Zelanda

11 gennaio 2025 ● Maldive

25 gennaio 2025 ● Cina

1 febbraio 2025 ● Merenda in giallo

22 febbraio 2025 ● Kenia

15 marzo 2025 ● Egitto

29 marzo 2025 ● Grecia

12 aprile 2025 ● Germania

26 aprile 2025 ● Francia

10 maggio 2025 ● Una notte al museo

Per informazioni: Museo dei Campionissimi, viale dei Campionissimi, 2 – Novi Ligure INFO: Tel. 0143 772 266/230

museodeicampionissimi@comune.noviligure.al.it

Il Museo dei Campionissimi, inoltre, anche quest’anno ha formulato una serie di proposte formative dedicate ai ragazzi che frequentano gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Le proposte scuola sono sintetizzate in un volume, distribuito ad insegnanti e dirigenti scolastici e disponibile sul sito internet del Comune, che raccoglie tutte le attività che si possono organizzare per far conoscere ai ragazzi il territorio e la realtà in cui vivono. Si passa dalle visite alla città ai percorsi del Museo dei Campionissimi che propone laboratori ludici e didattici rivolti all’arte, al teatro e, naturalmente, al ciclismo.

Infine, grazie alla collaborazione tra la Fondazione Piemonte dal Vivo e la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani, il Teatro Marenco arricchisce la sua offerta culturale con la rassegna “La domenica dei bambini“, che propone sei appuntamenti pensati per bambini e ragazzi in programma da ottobre a marzo. Inoltre, sono previsti altri tre spettacoli rivolti alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Il cartellone della rassegna è stato presentato insieme alla stagione di prosa.