Un “Osservatorio Comunale sulla Qualità dell’Ambiente” che diventi punto di riferimento e di confronto stabile per gli amministratori pubblici e per i cittadini. A promuoverne la nascita, con una delibera votata all’unanimità, è la Giunta del Comune di Alessandria, convinta che l’istituzione di un soggetto ad hoc per monitorare le ricadute ambientali connesse alle numerose attività industriali presenti sul territorio sia essenziale per garantire la salute dei cittadini e per promuovere nuove strade di sostenibilità ambientali.

Compito dell’Osservatorio sarà quello di elaborare proposte finalizzate al miglioramento della qualità dell’ambiente urbano da sottoporre alla Giunta Comunale, analizzare le criticità presenti sul territorio, promuovere iniziative di studio, progettazione e monitoraggio sull’ambiente, promuovere e ospitare tavoli di approfondimento su tematiche specifiche legate a particolari complessità e informare la cittadinanza sulle tematiche ambientali per fornire una lettura agevole dei processi in atto e esprimere indirizzi da sottoporre all’amministrazione.

Nel nuovo Osservatorio siederanno Il sindaco di Alessandria, con la funzione di presidente, l’assessore con delega all’Ambiente, il presidente della commissione consiliare Sicurezza e Ambiente ma anche l’Arpa-Dipartimento Piemonte Sud Est con un suo rappresentante, l’ASL AL, la Provincia di Alessandria con la Direzione Ambiente, un rappresentante della consulta comunale per l’Ambiente e uno di quella per la Mobilità Sostenibile.

Questa nuova realtà, che potrà anche essere convocata in adunanza straordinaria, avrà come focus operativo il monitoraggio di aria, acque superficiali e sotterranee, suolo, rumore, elettromagnetismo, mobilità sostenibile e salute dei cittadini, correlata proprio alle eventuali criticità ambientali.

“Con la nascita di questo osservatorio vogliamo mettere in campo uno strumento nuovo capace di integrare analisi e capacità comunicative per favorire la sicurezza dei cittadini e una loro adeguata informazione sui temi ambientali che riguardano il territorio – afferma l’assessore all’Ambiente del Comune di Alessandria Giorgio Laguzzi -. Far sedere intorno a un tavolo istituzioni e enti di ricerca e controllo può fare la differenza sia quando si tratta di prevenire, sia quando si tratta di calibrare le future politiche di una città”.