Il Centro Comunale di Cultura ospiterà, a partire da lunedì 4 novembre, la mostra “Attimi per sempre – Fotografie di Enzo Giordano”.

Il fotografo valenzano torna a esporre al Centro Comunale di Cultura con una nuova selezione di fotografie analogiche realizzate in rigoroso bianco e nero.

Tema centrale del nuovo percorso espositivo è la street photography; scatti colti in luoghi quotidiani e ordinari che danno a gesti, movimenti e sguardi l’eternità, sottraendoli al tempo e al suo fluire, trasformandoli in “attimi per sempre”.

I frammenti della vita quotidiana diventano la suggestione attorno alla quale si è mossa l’ultima fase della ricerca fotografica di Giordano.

“Con sempre grande piacere accogliamo al Centro Comunale di Cultura le fotografie di Enzo Giordano. La scelta della fotografia analogica e del bianco e nero sono diventati negli anni il suo marchio di fabbrica ed elemento distintivo del suo fare artistico. Siamo curiosi di vedere dove il suo sguardo si è posato, quali sono i luoghi, i volti e i gesti che sono stati toccati dalla sua poesia fatta di clic” così commentano il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore ai Beni Culturali Alessia Zaio.

Enzo Giordano, nato ad Alessandria nel 1961, vive a Valenza. Dopo aver conseguito la maturità tecnico-commerciale nel 1980 e a seguito di un breve periodo di apprendistato nell’artigianato orafo, Giordano è stato impiegato presso la Cassa di Risparmio di Alessandria e successivamente in Credit Agricole fino al 2021, anno del congedo professionale. Da sempre attratto dalla fotografia e dal reportage, negli ultimi anni si è dedicato alla fotografia in bianco e nero, esclusivamente analogica.

Durante il periodo di apertura della mostra sono previste due visite guidate in cui sarà lo stesso Giordano a raccontare come sono nati gli scatti protagonisti dell’esposizione. Le visite sono previste nei giorni giovedì 7 e martedì 12 novembre dalle 16.30.

La mostra sarà visitabile dal 4 al 16 novembre nei seguenti orari:

lunedì, martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00;

mercoledì dalle 9.00 alle 14.00;

venerdì e sabato dalle 9.00 alle 12.00.

Per informazioni: 0131 949286 / biblioteca@comune.valenza.al.it