L’Ottobre Rosa è il mese dedicato alla prevenzione del cancro al seno che rappresenta il tumore maggiormente diagnosticato alle donne in Italia.

Venerdì scorso, ad aprire le iniziative del settore Servizi alla Persona e alla Comunità del Comune di Tortona dedicate a questa ricorrenza, è stata consegnata una parrucca oncologica presso l’ospedale di Tortona, a favore delle pazienti della Senologia, alla presenza del dirigente medico dell’Oncologia Crisitina Consentino e del responsabile della Brest Unit, Francesco Millo. La parrucca è stata donata da Mara, paziente oncologica che al termine delle cure, dopo aver saputo delle iniziative di sensibilizzazione come “Tagliamo per bene”, ha deciso di mettere a disposizione la sua parrucca- Con questo gesto simbolico ha voluto anche ringraziare tutto il personale del reparto per le cure prestate.

Nelle prossime settimane si svolgeranno altri eventi dedicati al mese “rosa”: il primo, lunedì 21 ottobre alle ore 18.30, si terrà presso la sala Romita del Municipio in corso Alessandria 62, con la conferenza del dottor Francesco Millo dedicata proprio alla prevenzione delle malattie oncologiche femminili.