Tre interventi dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona nella giornata di oggi, Lunedì 28 ottobre. Il primo alla frazione Rocca Grue di Sarezzano dove un’anziana pensionata nella tarda serata di ieri è caduta sul pavimento e non riusciva a rialzarsi. I parenti che stamattina hanno cercato di contattarla senza successo hanno dato subito l’allarme chiamando i pompieri Tortonesi che hanno forzato un ingresso e sono entrati trovando la donna distesa sul pavimento dove ha trascorso la notte. Per fortuna la temperatura non è stata rigida e le condizioni della pensionata alla fine sono apparese abbastanza buone.

Il secondo intervento in un palazzo a Pontecurone: per un ascensore sul quale sono salite quattro persone mentre il carico ammesso era soltanto di tre per volta. L’ascensore si è bloccato e sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco per “salvare” i quattro individui.

Infine nel pomeriggio ultimo intervento presso la scuola di Carbonara Scrivia per un nido di vespe che è stato prontamente rimosso.