Nei giorni scorsi si è tenuto il Consiglio Comunale di Diano Marina presso la sala consiliare. I principali temi affrontati, oltre all’avvallo del bilancio consolidato dell’esercizio 2023.

Il Comune ha aggiornato il proprio Piano Comunale di Protezione Civile, integrando misure specifiche per la gestione del rischio meteo-idrologico e mareggiate, in conformità con le normative regionali e nazionali. Il Piano – approvato in tutte le sue revisioni – garantisce la sicurezza dei cittadini e delle strutture, attraverso un’unica carta informativa (facilmente consultabile in casi di emergenza), la costante attenzione alle aree vulnerabili, l’aggiornamento periodico del censimento degli edifici a rischio e della presenza di persone fragile e disabili all’interno degli edifici. Altro tema molto importante del piano è la comunicazione tempestiva alla popolazione in caso di eventi estremi. Introducendo il Piano illustrato dal Dott. Scarpati, il Presidente del Consiglio comunale Francesco Bregolin ha ringraziato tutti i tecnici coinvolti, ricordando ai cittadini di iscriversi anche al canale Telegram per restare aggiornati https://t.me/DianoMarinaAlert

Il Regolamento del servizio di trasporto scolastico comunale – illustrato dall’Assessore Sabrina Messico – si inserisce nel lavoro di rinnovamento dei servizi comunali offerti dall’Ente, tra cui la mensa a basso impatto ambientale e l’asilo nido. Con l’introduzione del Piano dei Trasporti scolastici, viene sottolineata la priorità dell’utilizzo del Pedibus per ragioni di educazione, sostenibilità e salute, mentre dove non è possibile usufruire di tale servizio, viene garantito lo Scuolabus, esteso anche agli alunni della scuola primaria di Diano San Pietro. Prevista la gratuità del servizio di trasporto scolastico per gli alunni con disabilità (che hanno la priorità in graduatoria), la riduzione tariffaria del 50% per casi segnalati dai Servizi sociali e del 30% a partire dal secondo figlio iscritto. Il servizio si avvale inoltre di un accompagnatore con profilo personale specializzato in caso di alunni in particolari condizioni di disabilità. Sulla questione pregiudiziale sollevata dal Consigliere Parrella, l’Assessore specifica “Ben venga il contributo della minoranza se motivato da spirito collaborativo, ma senza strumentalizzazioni. Sopratutto su un tema così delicato e in considerazione del fatto che siamo sempre stati aperti e disponibili alla costruzione di un futuro più inclusivo per tutti”.

Il Consiglio comunale ha esaminato e approvato la variante al Regolamento Edilizio Comunale che riguarda la regolamentazione delle attività edilizie rumorose, con particolare riferimento alle aree turistiche, nel periodo di massimo afflusso turistico (dal 16 giugno al 15 settembre). Saranno fatte eccezioni per lavori di pubblica utilità, di necessità o di emergenza, oltre che per i cantieri privati e le opere pubbliche legate a esigenze specifiche, come per esempio finanziamenti con scadenze stringenti.

Cinque le interrogazioni della minoranza, su altrettanti argomenti di dibattito.

– Intervento sull’arenile di Borgo Paradiso: in risposta alle interrogazioni del gruppo Diano Domani (Consiglieri Parrella e Cavalleri), il Sindaco specifica che la passerella in legno a monte dell’arenile (presente nel progetto del 2005 e approvata dalla Regione) non è stata ancora realizzata per vari motivi, primo tra i quali che l’attività di monitoraggio non è ancora terminata (finirà nel 2026).

– Per quanto riguarda il plesso scolastico di via Biancheri, l’Assessore Messico risponde al gruppo Diano Domani. Lo spostamento delle classi di Villa Scarsella in via Biancheri ha migliorato la qualità degli spazi interni, portando a una loro razionalizzazione di concerto con la Dirigenza scolastica: i locali un tempo utilizzati come aule e poi trasformati in magazzini, sono stati svuotati, valorizzati e rivisti; è stato perfezionato l’accesso per gli alunni disabili e migliorata la sicurezza. Per quanto riguarda gli spazi esterni, gli alunni potranno usare il campo da calcio per la ricreazione e le ore di educazione fisica, e da metà novembre in poi tornerà accessibile anche il parco di Villa Scarsella.

– Alle domande sulla Ciclovia tirrenica, il Sindaco risponde al gruppo Diano Domani. Il cronoprogramma risulta essere rispettato: tutte le opere dovranno essere terminate entro la fine del 2025 . La viabilità all’altezza del cosiddetto “ponte blu” verrà garantita dal riempimento che manterrà in quota la Ciclovia tirrenica e dalle rampe carrabili. Il cantiere di piazza Mameli è praticamente terminato: l’Ente è in attesa degli arredi, la cui consegna da parte della ditta ha subito dei ritardi.

– Sulle manifestazioni (interrogazione di Diano Domani), il Consigliere Gramondo spiega che, in accordo con la direzione artistica della rassegna ‘Incontri ravvicinati con il cantautore’, si è deciso di annullare l’evento previsto con Morgan per ragioni di opportunità, per evitare che un evento di grande interesse culturale venisse strumentalizzato, alimentando una gogna mediatica che pochi giorni prima della data a calendario viveva il suo momento più intenso. La spesa complessiva per gli eventi è stata di 220.000 euro.

– L’interrogazione del gruppo Diano Marina (Consiglieri Bellacicco e Borghi) trova risposta nelle parole del Sindaco o meglio sul sito Arpal al quale il Primo Cittadino rimanda per punti di campionamento, attività di monitoraggio e dati rilevati da Arpal: tutte informazioni a disposizione sul portale, puntuali e aggiornate.