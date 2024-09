Il Secondo Conflitto Mondiale stava finalmente volgendo al termine e le truppe della 5a Armata Alleata risalendo la Penisola negli ultimi giorni di Aprile del 1945 arrivarono nella città di Alessandria anzi, per la precisione le truppe erano quelle della FEB, la Força Expedicionária Brasileira, in italiano “Forza di Spedizione Brasiliana”, che rimasero nella nostra città sino al mese di giugno insediando il loro Comando principale.

Appunto questa è la ragione che ha portato il colonnello Jauro Francisco da Silva Filho, addetto militare presso l’Ambasciata del Brasile in Roma, a visitare Alessandria e ad essere ricevuto ufficialmente in Municipio dall’Assessora Irene Molina quest’oggi, venerdì 27 settembre, alla presenza del dirigente scolastico Roberto Grenna del Liceo Umberto Eco, il quale nel corso della giornata ha accompagnato l’ospite nei luoghi ove le truppe Brasiliane avevano al tempo stabilito i vari punti logistici.

Una visita di cortesia per preannunciare l’intenzione di ritornare il prossimo anno, perché nella ricorrenza dell’80esimo della cessazione delle ostilità di quel conflitto mondiale una delegazione Brasiliana ripercorrerà il tragitto del Corpo di Spedizione fermandosi nelle principali località coll’intenzione di concludere questo “viaggio nella memoria” proprio in Alessandria.

In occasione del ricevimento in Municipio l’Assessora Molina ha consegnato all’ospite alcune fotografie scattate al tempo in cui le truppe Brasiliane stazionavano in città, fra cui alcune che raffigurano il pranzo della vittoria che si tenne nell’aula magna dell’allora Liceo Plana ora dedicato a Umberto Eco, quella stessa dove si esibiva con regolarità un’orchestra jazz ancora ben viva nei ricordi di un nostro concittadino, a quel tempo un adolescente che assistendo ai loro concerti s’innamorò di quella musica esotica, Gianni Coscia.