Più eventi, più attrazioni, più divertimento e occasioni di svago. A Laigueglia è iniziato il conto alla rovescia per la quarantaduesima edizione della Fiera di San Matteo, uno degli appuntamenti più attesi del calendario 2024. Si comincia venerdì 20 settembre e si andrà avanti sino a domenica 22 settembre. Al centro dell’evento di fine settembre ci saranno espositori qualificati con le migliori produzioni artigianali, agroalimentari e vitivinicole di Liguria e basso Piemonte a fare da contorno laboratori, passeggiate, regate, musica e naturalmente lo spettacolo dei fuochi d’artificio. Il cuore della manifestazione è il caratteristico centro storico del borgo marinaro con stand dedicati all’artigianato ed ai prodotti del territorio dislocati nelle tipiche piazzette. Si comincia venerdì 20 settembre alle 10,30 con il taglio del nastro e l’apertura degli stand e già venerdì aprirà il laboratorio del gusto delle Antiche vie del Sale in piazza Preve che accoglierà i visitatori sino a domenica. Sabato 21 alle 9,30 è in programma la passeggiata “Alla scoperta delle meridiane di Laigueglia” con partenza dalla Biblioteca Pagliano. Sempre sabato 21 alle 16 la spettacolare Regata dei gozzi dal molo centrale con il suggestivo bastione e il centro storico a fare da sfondo. Alle 22 i fuochi d’artificio. Domenica alle 11 un intrattenimento musicale con la banda “Sbanday” per le vie cittadine e alle 18 la tradizionale processione in onore di San Matteo, patrono di Laigueglia. «L’estate a Laigueglia si allunga con un weekend importante – sottolinea Giorgio Manfredi, il sindaco del borgo marinaro – Siamo pronti ad accogliere il pubblico in uno degli eventi di punta della stagione e siamo certi che anche quest’anno all’interno della fiera di San Matteo si potranno trovare prodotti di qualità e interessanti momenti di intrattenimento». La fiera di San Matteo scalda i motori e punta a superare le 15.000 presenze delle edizioni precedenti con interessanti iniziative che hanno come obiettivo la valorizzazione del territorio ricco arte, di storia e di tradizioni legale all’artigianato e alle attività marittime. Immancabile l’appuntamento con lo spettacolo pirotecnico che si terrà la sera del 21 settembre alle 22 dal molo centrale.

