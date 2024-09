Le Giornate Europee del Patrimonio, promosse dal Consiglio d’Europa con il sostegno della Commissione Europea, dal 1991, aprono ai cittadini le porte di monumenti e siti storici, artistici e naturalistici.

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Sovrintendenza ai Beni Artistici e Paesaggistici di Alessandria, anche quest’anno partecipa alle giornate con varie iniziative al MA-DE, alla Civica Pinacoteca ed in Biblioteca, dove avrà inizio il primo incontro di un progetto della Fondazione CR Tortona “I Codici della Cultura” che vede la partecipazione di Matteo Pericoli, architetto e disegnatore con “Il grande museo vivente dell’immaginazione. Guida all’esplorazione dell’architettura letterari”.

Il progetto prevede la realizzazione di un evento dedicato al ruolo dei differenti linguaggi artistici e culturali in ambito antropologico. La consapevolezza che l’arte e la cultura ci permettano di vedere il reale con sensibilità e attenzione e diventino supporto e mezzo per affrontarne le situazioni quotidiane e straordinarie, sarà il filo conduttore delle giornate del festival.

L’obiettivo è quello di evidenziare la capacità dei vari codici espressivi nel formare una coscienza personale e sociale in grado di affrontare consapevolmente la quotidianità, le relazioni e gli eventi straordinari e critici.

La prima edizione è dedicata all’altrove che fa da ombrello e da filo conduttore al tutto ed è sempre il punto di vista, ovvero quello sguardo che, per poter provare a vedere e quindi capire veramente, necessita di una distanza che se non c’è fisicamente va creata in qualche modo. Protagonista della prima edizione è Matteo Pericoli, architetto e disegnatore. Il suo curriculum ci porta a scoprire i suoi disegni su The New York Times, The Observer e The Paris Review; la sua opera muraria Skyline of the World installata nel terminal dell’American Airlines all’aeroporto internazionale JFK di New York. Ha pubblicato diversi volumi, tra i quali Manhattan Unfurled (Manhattan svelata, Leonardo International, 2002), Windows on the World: 50 Writers 50 Views (Finestre sul mondo. 50 scrittori, 50 vedute, Edt, 2015) e Il grande museo vivente dell’immaginazione. Guida all’esplorazione dell’architettura letteraria (Il Saggiatore, 2022).

Dal 2010 Matteo tiene il Laboratorio di architettura letteraria, un workshop che ha offerto in varie istituzioni nel mondo, tra cui alla Columbia University (New York); alla Hebrew University of Jerusalem; la National Taiwan University (Taipei); il Dipartimento di architettura dell’Università di Ferrara; la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (Torino); la Scuola Holden (Torino); la Southwestern University (Texas) e scuole superiori in Maryland, California, Oklahoma e in Italia.

L’evento è promosso dal Comune di Tortona e finanziato dalla Fondazione CRTortona, ideato e organizzato dall’associazione Librialsole in collaborazione con Valentina Biletta che ha realizzato il logo e la grafica dell’evento. Il logo creato per I Codici della Cultura è una linoleografia rielaborata digitalmente dedicata ai codici culturali concatenati come in una ghirlanda di cui i giovani sono i custodi, sullo sfondo il bel loggiato dell’Annunziata, vessillo culturale di Tortona.

Dal 28 settembre al 23 novembre 2024

Biblioteca Civica Tommaso De Ocheda, Via A. Mirabello 1, Tortona

“L’altrove a Tortona”

Quattro incontri con Matteo Pericoli tra disegno, architettura e narrazione

28 settembre 2024

Il grande museo vivente dell’immaginazione

Guida all’esplorazione dell’architettura letteraria

Incontro e dialogo

Partecipanti: Francesco Fassone, Manuela Marini, Matteo Pericoli

Un primo incontro a mo’ di dialogo informale attorno al libro Il grande museo vivente dell’immaginazione per introdurre l’idea e la “scoperta” dell’architettura letteraria, e quindi del ruolo cruciale della lettura creativa e di come l’architettura sia una disciplina ideale non solo per esplorare e analizzare le storie che leggiamo, ma anche per fare da cornice narrativa alla nostra vita quotidiana.

9 novembre 2024

Lo spazio di un racconto

Un racconto accompagnato da immagini durante il quale Matteo Pericoli offrirà ai partecipanti il contenuto, le idee e le intuizioni alla base del Laboratorio di architettura letteraria.

Verranno osservate, da un lato, l’architettura da un punto di vista narrativo e, dall’altro, le storie da un punto di vista spaziale e architettonico. Matteo Pericoli guiderà i partecipanti con esempi di progetti fatti durante varie edizioni del laboratorio e alcune sue interpretazioni di architetture letterarie ispirate a testi letterari, a edifici esistenti e a esperienze personali.

Prima dell’incontro verrà condiviso un breve racconto da leggere al quale si proverà a dare una “forma architettonica”.

16 novembre 2024

La linea di un racconto

Un altro racconto, anche questo accompagnato da immagini e video, del viaggio, sia fisico sia metaforico, che ha portato Matteo Pericoli a scoprire come raccontare i luoghi dove viviamo alla ricerca dei punti di vista ideali — dai disegni degli skyline alle vedute dalle finestre — per raccontarli e quindi raccontarci.

23 novembre 2024

La mia finestra

Un’ultima sessione conclusiva operativa durante la quale i partecipanti potranno disegnare, con in mano le foto fatte in precedenza, la vista dalla loro finestra.

Per informazioni e prenotazioni -biblioteca@comune.tortona.al.it / 0131-864444

Ufficio IAT di Tortona tel. 0131 – 864441/ iat@comune.tortona.al.it